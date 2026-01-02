Những chuyến bay nào tại Việt Nam đã có Internet vệ tinh, giá cước ra sao?

Sau thời gian thử nghiệm, Vietnam Airlines đã chính thức cung cấp dịch vụ kết nối Internet trên máy bay từ ngày 1/1/2026. Việc đưa dịch vụ vào khai thác thường lệ cho phép hành khách truy cập Internet trong suốt chuyến bay với các tính năng như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, truy cập web và gửi thư điện tử.

Được biết, hạ tầng công nghệ của dịch vụ Internet trên máy bay được Vietnam Airlines triển khai cùng với VNPT, kết nối thông qua vệ tinh Viasat của Hoa Kỳ.

Dịch vụ Internet trên máy bay cho phép hành khách truy cập và sử dụng các tiện ích trực tuyến.

Trước đó, từ tháng 8/2025, Vietnam Airlines đã thử nghiệm cung cấp dịch vụ Internet trên các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa được khai thác bằng máy bay Airbus A350. Theo công bố của hãng bay, tính đến nay, hơn 70.000 lượt hành khách đã trải nghiệm dịch vụ Internet trong quá trình thực hiện chuyến bay.

Vietnam Airlines đang cung cấp 3 gói dữ liệu để hành khách lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng, gồm:

- Gói nhắn tin trị giá 5 USD cho phép gửi tin nhắn không giới hạn trong suốt chuyến bay.

- Gói 10 USD dành cho duyệt web trong một giờ.

- Gói 20 USD cho phép truy cập Internet không giới hạn trong toàn bộ hành trình.

Hiện tại, hãng đã trang bị hệ thống cung cấp kết nối Internet cho 8 máy bay Airbus A350 và dự kiến sẽ hoàn tất việc trang bị cho toàn bộ đội bay A350 trong năm 2026. Các đội bay khác như Boeing 787 và Airbus A321 sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống thu phát Internet qua vệ tinh để cung cấp dịch vụ ngay sau đó.

Các gói dữ liệu này hiện được áp dụng trên các đường bay quốc tế. Trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2026, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho khách hàng hạng thương gia và 15 phút nhắn tin cho toàn bộ hành khách.

Đối với các chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines sẽ triển khai dịch vụ ngay khi hình thức thanh toán được chuẩn hoá tại thị trường Việt Nam.

Dịch vụ này đã được nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới áp dụng và hiện được xem như một tiêu chuẩn gần như bắt buộc đối với các hãng hướng tới đạt chuẩn 5 sao. Kết nối Internet trên chuyến bay cũng là tiêu chí quan trọng trong hệ thống đánh giá của các tổ chức uy tín như Skytrax, APEX hay AirlineRatings, vốn đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm hành khách và mức độ hiện đại của sản phẩm dịch vụ.