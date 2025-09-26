Fan Galaxy vỡ òa khi loạt máy cũ bất ngờ được “chăm sóc” với One UI 8

Việc triển khai One UI 8 ổn định diễn ra chỉ một tháng sau khi Android 16 được phát hành và biến Samsung trở thành thương hiệu đầu tiên sau Google phát hành phiên bản ổn định của Android 16.

Quá trình triển khai bắt đầu với dòng Galaxy S25 và nhanh chóng mở rộng sang các dòng máy khác. Hiện tại, One UI 8 ổn định đã có sẵn cho hàng chục thiết bị Galaxy, chủ yếu là các mẫu điện thoại Galaxy S cao cấp, cùng một số điện thoại màn hình gập và dòng Galaxy A tầm trung.

Danh sách các thiết bị Samsung đã nhận One UI 8 ổn định bao gồm Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold SE, Galaxy A56, và Galaxy A36.

Lưu ý rằng danh sách này sẽ được mở rộng khi nhiều thiết bị khác nhận được One UI 8 trong những tuần và tháng tới trong bối cảnh Samsung đang đẩy nhanh tốc độ triển khai bản cập nhật này. Bản cập nhật cũng không phát hành đồng loạt ở tất cả các quốc gia mà quá trình diễn ra theo từng đợt, vì vậy có thể mất vài ngày để đến tay người dùng ở mọi khu vực. Ví dụ, Samsung đã mất 2 ngày để mở rộng One UI 8 cho dòng Galaxy S25 ra ngoài Hàn Quốc.

Nếu thiết bị của người dùng nằm trong danh sách trên nhưng chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiên nhẫn vì bản cập nhật có thể sẽ đến sớm. Người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

One UI 8 là một bản nâng cấp lớn, yêu cầu tải xuống gói cập nhật có dung lượng vài gigabyte. Do đó, người dùng nên kết nối với mạng Wi-Fi ổn định và đảm bảo thiết bị còn ít nhất 30% pin trước khi bắt đầu cài đặt để tránh tình trạng thiết bị tắt nguồn trong quá trình cập nhật.