One UI 8 ra mắt tháng 9, thiết bị Galaxy của bạn có được "lên đời"?

Samsung vừa chính thức xác nhận danh sách đầy đủ các thiết bị Galaxy sẽ được nhận bản cập nhật One UI 8 dựa trên Android 16. Lộ trình cập nhật sẽ bắt đầu ngay trong tháng tới, nhưng không phải ai cũng có tên trong danh sách này, đặc biệt là người dùng dòng Galaxy S21.

Đã có danh sách thiết bị Galaxy nhận được bản cập nhật One UI 8.

Sau chương trình Beta khởi động từ tháng 5, Samsung dự kiến sẽ bắt đầu tung ra bản cập nhật chính thức vào tháng 9/2025. Bản cập nhật lần này đặc biệt tập trung vào việc mang các công cụ AI mới mẻ lên các dòng flagship cũ hơn như Galaxy S24 và các mẫu điện thoại gập, hứa hẹn mang lại một làn gió mới cho các thiết bị này.

Đây là một tin vui lớn cho những ai đang sở hữu các dòng máy từ dòng Galaxy S22, Galaxy Z Fold/Flip4 trở lên. Tuy nhiên, đây cũng là dấu chấm hết cho vòng đời cập nhật của một số model đình đám một thời.

Đáng chú ý nhất, dòng Galaxy S21, S21+, và S21 Ultra đã chính thức bị loại khỏi "bữa tiệc" One UI 8 do đã hết thời hạn hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lớn. Tương tự, bộ đôi Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 cũng sẽ dừng lại ở One UI 7. Một ngoại lệ may mắn là Galaxy S21 FE vẫn đủ điều kiện để được nâng cấp.

Dòng Galaxy S21 sẽ không được lên đời One UI 8.

Danh sách chi tiết các thiết bị được cập nhật One UI 8

Hãy kiểm tra xem thiết bị của bạn có nằm trong danh sách dưới đây không. Lưu ý: Lịch trình dự kiến có thể thay đổi tùy theo khu vực và nhà mạng.

Dòng Galaxy S

- Galaxy S25 Series (dự kiến tháng 9)

- Galaxy S24 Series (dự kiến cuối tháng 9/đầu tháng 10)

- Galaxy S23 Series (dự kiến tháng 10)

- Galaxy S22 Series (dự kiến tháng 10)

- Galaxy S21 FE (dự kiến tháng 10/11)

Dòng Galaxy Z

- Galaxy Z Fold Special Edition (W25)

- Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 (dự kiến cuối tháng 9/đầu tháng 10)

- Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 (dự kiến tháng 10)

- Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 (dự kiến tháng 10)

Dòng Galaxy A (một số model tiêu biểu)

- Galaxy A17, A36, A56

- Galaxy A16, A06

- Galaxy A25, A35, A55

- Galaxy A15, A24, A34, A54

- Galaxy A33, A53, A73

- Dòng Galaxy M/F (một số model tiêu biểu)

- Galaxy M56/F56, M55/F55

- Galaxy M44/F54, M34/F34

- Galaxy M16/F16, M15/F15

Dòng máy tính bảng Galaxy Tab

- Galaxy Tab S10 Series (dự kiến tháng 10)

- Galaxy Tab S9 Series (dự kiến cuối tháng 10/đầu tháng 11)

- Galaxy Tab S8 Series

- Cùng nhiều mẫu Tab A và Tab Active khác.