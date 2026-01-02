Tất tần tật những siêu phẩm smartphone đáng mong chờ trong năm 2026

Năm 2025 được xem là một trong những năm sôi động nhất của thị trường smartphone khi các hãng lớn không còn đi theo lối mòn nâng cấp nhỏ giọt như trước. Samsung tái định nghĩa dòng Galaxy Z Fold, Apple lần đầu tung ra iPhone Air mỏng nhẹ, còn các hãng Trung Quốc đẩy mạnh cuộc đua camera và pin.

Ảnh minh họa.

Chính những thay đổi này đã tạo tiền đề cho năm 2026. Dự kiến, vào năm sau, cả Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo hay Oppo sẽ còn tung ra những "siêu phẩm" ấn tượng hơn.

Apple chuẩn bị “xáo trộn” lịch ra mắt iPhone

Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple có thể thay đổi mạnh chiến lược ra mắt iPhone bắt đầu từ năm 2026. Thay vì tung toàn bộ dòng iPhone cùng lúc vào tháng 9 như truyền thống, hãng có thể chia nhỏ các đợt ra mắt để nhường “đất diễn” cho iPhone Fold.

Cụ thể, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air thế hệ mới và chiếc iPhone Fold vào tháng 9/2026. Chiếc iPhone 18 tiêu chuẩn có thể dời sang đầu năm 2027.

Các màu nổi bật của iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng bổ sung màu sắc mới như tím, nâu cà phê hoặc đỏ burgundy. Điểm đáng chú ý nằm ở phần hiển thị khi Face ID có thể được đặt ẩn dưới màn hình, giúp Dynamic Island nhỏ gọn hơn. Ở mặt sau, chúng sẽ có ống kính khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, một nâng cấp đáng giá với những ai chụp ảnh nghiêm túc bằng iPhone.

Bên cạnh đó, cặp iPhone 18 Pro sẽ sử dụng chip A20 Pro - được sản xuất trên tiến trình 2 nm, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng lẫn tiết kiệm pin. Apple cũng có thể chuyển sang dùng cảm biến hình ảnh mới do Samsung phát triển thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Sony như nhiều năm qua.

iPhone Fold và cuộc chơi smartphone gập

iPhone Fold là cái tên được mong chờ nhất trong năm 2026. Dù Apple chưa xác nhận, nhiều nguồn tin cho rằng hãng đang hoàn thiện một mẫu iPhone gập dạng sách, tương tự Galaxy Z Fold. Thiết bị này sẽ sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch với độ mỏng khi mở ra khoảng 4,5 mm. Apple sẽ sử dụng kính siêu mỏng, bản lề làm từ hợp kim titan và kim loại lỏng nhằm giảm tối đa nếp gấp trên màn hình.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Về camera, iPhone Fold có thể dùng bộ đôi camera 48 megapixel, bỏ ống kính tele để tiết kiệm không gian. Một điểm gây tranh cãi là Apple sẽ bỏ Face ID trên mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, chỉ sử dụng Touch ID. Giá bán dự kiến của máy là từ 1.800 - 2.500 USD (từ 47,3 - 65,7 triệu đồng), tương đương các mẫu smartphone gập cao cấp hiện nay. Dù giá cao, iPhone Fold vẫn được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, giúp thị trường smartphone gập bùng nổ mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, Apple cũng sẽ duy trì dòng iPhone giá rẻ với iPhone 17E - dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026. Mẫu iPhone này sẽ chạy chip A19, tích hợp màn hình OLED và có khu vực Dynamic Island, mang lại trải nghiệm tiệm cận iPhone cao cấp nhưng giá dễ tiếp cận hơn.

Samsung, Xiaomi và các hãng Trung Quốc tăng tốc

Về phía Samsung, dòng Galaxy S26 dự kiến ra mắt đầu năm 2026 với nhiều tinh chỉnh. Galaxy S26 tiêu chuẩn có thể được nâng camera góc siêu rộng lên 50 megapixel, được tích hợp pin lớn hơn và RAM tối thiểu 12 GB. Samsung cũng có thể thay thế phiên bản Plus bằng Galaxy S26 Edge siêu mỏng, cạnh tranh trực tiếp với iPhone Air.

Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra vẫn là tâm điểm với thiết kế bo cong hơn, mỏng nhẹ hơn và màn hình OLED thế hệ mới sáng hơn, tiết kiệm điện hơn. Máy sẽ vẫn giữ lại camera chính 200 megapixel nhưng có thể chuyển sang cảm biến Sony kích thước lớn hơn, giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp thiếu sáng. Về hiệu năng, Samsung dự kiến dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 tại Mỹ và Trung Quốc, các thị trường khác có thể sử dụng chip Exynos 2600 (được sản xuất trên tiến trình 2 nm).

Ở mảng smartphone gập, Galaxy Z Fold 8 được kỳ vọng sẽ nâng dung lượng pin lên khoảng 5.000 mAh, khắc phục điểm yếu lớn nhất của các thế hệ trước. Samsung cũng có thể đưa bút S Pen trở lại, đồng thời tiếp tục cải thiện nếp gấp màn hình. Galaxy Z Flip 8 nhiều khả năng tập trung nâng cao khả năng sử dụng màn hình phụ, vốn đang bị đánh giá là kém linh hoạt hơn đối thủ Motorola Razr.

Không chỉ Samsung, các hãng smartphone Trung Quốc cũng chuẩn bị tung ra loạt flagship Ultra đầy tham vọng. Xiaomi 17 Ultra được đồn đoán sở hữu camera chính 50 megapixel mới, camera tele 200 megapixel hỗ trợ chụp cận - macro, pin lớn và sạc nhanh 100 W. Vivo X300 Ultra thậm chí có thể đi xa hơn với hai camera 200 megapixel, nhấn mạnh khả năng zoom và chụp ảnh chuyên nghiệp. Oppo Find X9 Ultra cũng được kỳ vọng mang pin trên 7.000 mAh và hệ thống camera nâng cấp mạnh mẽ.

OnePlus 15.

Trong khi đó, OnePlus đã sớm tung OnePlus 15 vào cuối năm 2025 với pin 7.300 mAh và hiệu năng rất cao. Hiện vẫn chưa rõ hãng có tung thêm flagship trong năm 2026 hay không.

Tạm kết

Nhìn tổng thể, smartphone năm 2026 có thể không mang đến quá nhiều đột phá nhưng sẽ chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của phân khúc smartphone màn hình gập và các flagship tập trung vào camera, pin và hiệu năng. Với iPhone Fold lần đầu xuất hiện và Samsung tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái smartphone màn hình gập, 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đầy kịch tính với người yêu công nghệ.