Samsung dính án phạt vì quảng cáo gây hiểu nhầm

Cụ thể, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) đã phạt Samsung 15 triệu USD (20 tỷ Won) vì hành vi quảng cáo gây hiểu lầm cho người dùng các thiết bị di động, bao gồm dòng điện thoại cao cấp Galaxy S21, Galaxy S22 và máy tính bảng Galaxy Tab S8.

Ảnh minh họa.

Galaxy S21 ra mắt vào năm 2021 trong khi Galaxy S22 và Galaxy Tab S8 được giới thiệu vào năm 2022. Cả ba thiết bị này đều được trang bị Dịch vụ Tối ưu hóa Trò chơi (GOS) của Samsung, vốn được thiết kế để ngăn chặn tình trạng pin bị quá nóng hoặc tiêu hao quá mức khi người dùng chơi các trò chơi điện tử phức tạp. Kết quả là GOS đã làm giảm hiệu suất chơi game trên Galaxy S21, Galaxy S22 và Galaxy Tab S8 tới 70%.

GOS khiến hiệu suất chơi game giảm tới 70%

Trong các quảng cáo của mình, Samsung chưa bao giờ tiết lộ rằng GOS thực chất đang giới hạn hiệu năng của bộ vi xử lý (CPU và GPU). Thay vào đó, các quảng cáo này lại nhấn mạnh vào khả năng chơi game vượt trội của thiết bị, đồng thời quảng bá về tốc độ xử lý tối đa và đồ họa đỉnh cao.

FTC chỉ ra rằng trong các quảng cáo, Samsung đã sử dụng những cụm từ như "bộ vi xử lý (AP) 5 nanomet nhanh nhất từng có trên một thiết bị Galaxy, giúp bạn chinh phục mọi tựa game" hay "trải nghiệm chơi game di động đỉnh cao với màn hình 120Hz, mang đến khả năng chuyển cảnh mượt mà và phản hồi tức thì với thao tác chạm". Theo FTC, kiểu tiếp thị gây hiểu lầm này đã ngăn cản người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt.

Galaxy S21 là một trong những mẫu điện thoại sử dụng GOS khiến Samsung bị phạt..

FTC cho biết người tiêu dùng thường cân nhắc khả năng xử lý các trò chơi di động của điện thoại trước khi quyết định chọn mua.

Vào thời điểm đó, Samsung thường tập trung quảng bá vào khả năng chơi game trên các dòng điện thoại cao cấp của hãng. Việc Samsung không công khai thông tin về GOS đồng nghĩa với việc những người dự định mua các dòng sản phẩm Galaxy S21, Galaxy S22 và máy tính bảng Galaxy Tab S8 sẽ không biết rằng GOS có thể khiến các trò chơi di động bị treo, giật lag và giảm chất lượng đồ họa.

Năm 2022, Samsung đã tung ra một bản cập nhật phần mềm cho phép người dùng nâng cao giới hạn hiệu suất CPU và GPU trên các thiết bị sử dụng GOS. Bên cạnh đó, Samsung cho rằng quyết định của FTC là "khó hiểu" và khẳng định sẽ bảo vệ lập trường của mình tại tòa án.