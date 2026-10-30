Samsung W27 trình làng với thiết kế khiến người hâm mộ mê mẩn

Không lâu sau khi có tin đồn về việc Samsung sắp ra mắt một smartphone gập mới, giờ đây thiết bị đã chính thức được giới thiệu với tên gọi Samsung W27. Trong số các đặc điểm, màu sắc của máy hứa hẹn sẽ là một trong những điểm thu hút chính.

Galaxy W27 thực chất là phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold8 Ultra và dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Năm nay, Samsung đã cho ra mắt ba thiết bị thuộc dòng Galaxy Z, bao gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8. Samsung W27 thực chất là phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc của Galaxy Z Fold8 Ultra, giống như những gì Samsung đã làm trong những năm gần đây.

Samsung W27 có cấu hình phần cứng tương tự như phiên bản Ultra, nhưng phiên bản dành cho Trung Quốc sẽ được trang bị thêm kết nối vệ tinh. Khác với phiên bản toàn cầu có tùy chọn RAM 12 GB, phiên bản Trung Quốc chỉ có tùy chọn RAM 16 GB. Đặc biệt, Samsung W27 đi kèm với hộp phiên bản đặc biệt dành cho người sưu tầm, bao gồm bộ sạc 45W và ốp lưng bảo vệ bằng Kevlar.

Trước đó, nguồn rò rỉ nổi tiếng Ice Universe trên Weibo đã chia sẻ hình ảnh mặt sau của chiếc điện thoại này và nhận được số phiếu bầu chọn rất cao khán giả khi hơn 90% số người tham gia trong cuộc thăm dò với 694 người tham gia cho thấy đây là lựa chọn màu rất đẹp.

Điều thú vị là, khi đó, Ice Universe chỉ giới thiệu thiết bị với màu xanh lam, nhưng Samsung đã bất ngờ ra mắt thêm màu đỏ. Những màu sắc này hoàn toàn khác biệt so với bốn tùy chọn màu của Galaxy Z Fold8 Ultra.

Hai màu sắc Samsung W27 khiến người hâm mộ mê mẩn.

Samsung W27 có thiết kế hai tông màu, bao gồm xanh lam và vàng, cùng với đỏ và vàng. Màu vàng chỉ xuất hiện ở một số bộ phận nhất định của điện thoại, như khung ngoài, bản lề, cụm camera sau và vòng ống kính camera. Đặc biệt, ở mặt sau, nơi thường đặt logo Samsung, W27 có logo “Heart to the World” (tạm dịch là “Trái tim hướng về thế giới”).

Mặc dù tổng số phiếu bầu cho hai lựa chọn đều thể hiện sự yêu thích màu sắc này với hơn 90%, nhưng phần lớn người dùng lại cảm thấy thất vọng khi phiên bản đặc biệt này chỉ bán độc quyền ở Trung Quốc.

Được biết, Galaxy Z Fold8 Ultra có bốn tùy chọn màu sắc: tím bóng, than chì, kem và xanh bóng, nhưng đều được đánh giá kém hấp dẫn hơn so với hai màu của W27.

Nếu quan tâm đến Samsung W27 nhưng không sống ở Trung Quốc, người dùng có thể cân nhắc việc mua sản phẩm ở dạng xách tay. Phiên bản 16 GB + 512 GB có giá 18.999 CNY (khoảng 73,6 triệu đồng), trong khi phiên bản 16 GB + 1 TB có giá 21.999 CNY (khoảng 85,23 triệu đồng).