Samsung lại lên đỉnh cao nhờ Galaxy Z Fold

Chỉ mới hai thế hệ trước, Galaxy Z Fold 6 từng là một trong những chiếc điện thoại màn hình gập cồng kềnh nhất trên thị trường. Samsung đã tụt hậu trong chính phân khúc mà hãng từng tiên phong phổ biến; các "đối thủ" từ Trung Quốc đã vượt lên với những chiếc điện thoại màn hình gập mỏng hơn, nếp gấp trên màn hình ít lộ rõ ​​hơn và thông số kỹ thuật vượt trội hơn hẳn.

Ảnh minh họa.

Dù là bản nâng cấp với diện mạo hiện đại hơn so với Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 6 vẫn dày, nặng, có nếp gấp màn hình rõ nét hơn, hệ thống camera kém hơn và thời lượng pin thua xa các sản phẩm cạnh tranh.

Rồi Galaxy Z Fold 7 xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cục diện. Giờ đây, khi tin đồn những kế hoạch của Samsung cho năm tới, giới công nghệ vô cùng phấn khích và hào hứng vì hãng đã trao cho phân khúc điện thoại màn hình gập một cơ hội thực sự để phát triển mạnh mẽ.

Galaxy Z Fold 7 đã thay đổi tất cả

Samsung đã thực hiện một bước tiến vượt bậc từ Galaxy Z Fold 6 lên Galaxy Z Fold 7. Người dùng ở một số thị trường có thể coi Fold 7 như một phiên bản cải tiến của Galaxy Z Fold 6 SE.

Đột nhiên, chiếc điện thoại màn hình gập cao cấp nhất của Samsung trở nên vô cùng tinh tế với thiết kế và cảm giác cầm nắm tuyệt vời. Dù dung lượng pin vẫn giữ nguyên, nếp gấp trên màn hình đã giảm đáng kể độ hiển thị; bề mặt màn hình cũng duy trì độ phẳng tốt hơn ngay cả sau thời gian dài sử dụng.

Galaxy Z Fold 7.

Doanh số điện thoại màn hình gập tăng vọt, buộc Samsung phải nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất trở lại. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Galaxy Z Fold8 – Đỉnh cao mới

Năm nay, Galaxy Z Fold8 đã xuất hiện – một chiếc điện thoại thậm chí còn trở nên phổ biến hơn cả phiên bản tiền nhiệm mang tính cách mạng. Lý do chính nằm ở kích thước nhỏ gọn hơn.

Galaxy Z Fold8.

Nếp gấp trên màn hình giờ đây gần như không còn là vấn đề đáng bận tâm. Thời lượng pin trên cả bản Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều đã được cải thiện, nhiều người dùng giờ đây đã thực sự bị thuyết phục bởi kiểu dáng mới này.

Chủ nhân của chúng có thể máy ra để có tỷ lệ khung hình tối ưu hơn cho việc thưởng thức nội dung, nếp gấp chạy dọc thay vì chạy ngang. Quá tuyệt vời!

Nếu như Fold 7 là thiết bị khiến giới công nghệ bắt đầu tin tưởng vào điện thoại màn hình gập, Galaxy Z Fold8 chính là sản phẩm hoàn toàn chinh phục các tín đồ.

Samsung đang trên đà thăng hoa

Có thể nói, thành công của Samsung với Galaxy Z Fold8 phần nào nhờ vào… Apple thông qua những thông tin rò rỉ về tỷ lệ khung hình của dòng iPhone Duo.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Samsung đã thực sự nâng tầm dòng điện thoại màn hình gập của mình từ phiên bản Galaxy Z Fold 7 – thời điểm tin đồn về iPhone Duo còn chưa xuất hiện.

Và Samsung sẽ không dừng lại ở Galaxy Z Fold8. Các smartphone màn hình gập của hãng đang đạt doanh số cực kỳ ấn tượng nên không có gì ngạc nhiên khi Samsung đang dồn toàn lực cho phân khúc này.

Hiện tại, Samsung đang thử nghiệm hai phiên bản kế nhiệm cho Galaxy Z Fold8 – hai hướng tiếp cận khác nhau cho thiết kế dạng gập kiểu "cuốn sổ" (passport-style) dự kiến ​​ra mắt vào năm tới. Ngoài ra, có thông tin cho rằng hãng đang cân nhắc quay trở lại với công nghệ camera ẩn dưới màn hình cho màn hình bên trong.

Cuối cùng, bên cạnh Galaxy Z Fold 9 và Galaxy Z Fold 9 Ultra, năm 2027 sẽ là thời điểm Samsung chính thức ra mắt mẫu điện thoại có màn hình trượt. Với thiết bị này, người dùng có thể đẩy hoặc kéo để mở rộng hay thu nhỏ kích thước màn hình.

Nếu chiếc điện thoại này thực sự xuất hiện vào năm tới, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Samsung tạo nên những bước tiến kinh ngạc với dòng flagship Z-series của mình. Giới công nghệ cũng dành lời khen cho Apple vì đã gián tiếp thúc đẩy Samsung đầu tư mạnh mẽ hơn vào các thiết bị màn hình gập.

Sau nhiều năm đơn điệu, thị trường điện thoại thông minh hiện đang ở một giai đoạn đầy thú vị, điều đó thực sự thú vị.