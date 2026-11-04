Galaxy S26 Ultra sắp có 1 đối thủ đáng gờm - Motorola Signature 27

Motorola Signature 27 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Thông tin này đã được chính Motorola xác nhận tại sự kiện Snapdragon Summit vừa qua. Giờ đây, hầu hết các thông số kỹ thuật khác của mẫu flagship sắp ra mắt này cũng đã xuất hiện và thực sự gây ấn tượng mạnh.

Mọi thông tin về màn hình của Motorola Signature 27

Mới đây, một nhà sáng tạo nội dung công nghệ nổi tiếng, Danny Winget đã đăng tải một video hợp tác cùng Motorola, tiết lộ gần như toàn bộ thông tin về Signature 27. Đầu tiên là về màn hình: thiết bị sở hữu tấm nền "Extreme AMOLED Duo" kích thước 6,8 inch, sử dụng công nghệ Tandem OLED và hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Tandem OLED là một công nghệ khá phổ biến, thường được ứng dụng trên các dòng máy tính xách tay.

Motorola Signature 27.

Mẫu MacBook Pro với màn hình PROLED mà Apple vừa ra mắt cũng sử dụng công nghệ này. Việc đưa công nghệ này lên điện thoại thông minh là một bước tiến tuyệt vời, giúp cải thiện đáng kể độ tương phản và độ sáng. Đây không phải là lần đầu tiên công nghệ này xuất hiện trên smartphone; trước đó, chiếc Honor Magic 6 RSR ra mắt năm 2024 cũng đã được trang bị tính năng tương tự.

Mẫu flagship này đạt độ sáng tối đa lên tới 12.000 nits. Tất nhiên, Motorola không phải là hãng đầu tiên đạt được con số "khủng" như vậy trên thiết bị của mình; chiếc Huawei Mate 90 Pro cũng sở hữu mức độ sáng tối đa tương đương.

Pin, camera, bộ nhớ và các thông số khác

Về dung lượng pin của Motorola Signature 27, Danny chỉ mô tả là "khá lớn" mà không đưa ra con số cụ thể. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho thấy thiết bị có thể được trang bị viên pin 6.000 mAh.

Những hình ảnh rò rỉ đã cho thấy rõ thiết bị này sẽ sở hữu hệ thống ba camera ở mặt sau, bao gồm: camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Lytia 910, camera tele tiềm vọng 200 MP và camera góc siêu rộng 50 MP.

Phiên bản màu khói lạnh của Motorola Signature 27.

Motorola Signature 27 cũng được trang bị một cảm biến chuyên dụng giúp ổn định hình ảnh khi chụp các vật thể đang chuyển động. Máy đi kèm với RAM 16 GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Ngoài ra, thiết bị còn được cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong 7 năm và sẽ cài sẵn Android 17 ngay khi xuất xưởng.

Danny cũng chia sẻ rằng chiếc điện thoại này sở hữu buồng hơi (vapor chamber) lớn hơn 40%. Các nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn được đặt ở cạnh trên bên phải, cạnh trên bên trái có thêm một nút chuyên dụng dành cho AI.

Cuối cùng, Signature 27 sẽ có hai tùy chọn màu sắc: Cool Smoke (Khói lạnh) và Pantone Capulet Olive (Xanh ô liu). Đáng chú ý, cả hai phiên bản đều có kết cấu bề mặt khác nhau ở mặt lưng: phiên bản Cool Smoke sở hữu thiết kế đan tactical weave, phiên bản màu Olive có thiết kế lấy cảm hứng từ "lông vũ".

Sự kỳ vọng lớn dành cho Motorola Signature 27

Chiếc flagship sắp ra mắt từ Motorola chắc chắn là thiết bị được nhiều người dùng mong đợi. Một số người ấn tượng với thiết kế, những người khác lại đặc biệt quan tâm đến thông số kỹ thuật đầy mạnh mẽ của máy. Trên Reddit, một người dùng đã bình luận rằng họ rất thích thiết kế độc đáo của Signature 27.

Motorola Signature 27 màu xanh.

Một người dùng khác nhận xét rằng chất liệu và tổng thể thiết kế của điện thoại trông rất ấn tượng. Một thành viên có tên Meowmixez98 còn cho rằng màn hình OLED dạng Tandem (Tandem OLED) trên thiết bị này sẽ khiến người dùng phải trầm trồ.

Galaxy S26 Ultra có thêm một đối thủ cạnh tranh mới

Xét về các thông số, Motorola Signature 27 vượt trội hơn Galaxy S26 Ultra ở một số khía cạnh. Chẳng hạn, mẫu flagship của Samsung sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 được sản xuất trên tiến trình 3 nm. Thiết bị sắp ra mắt của Motorola được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mới nhất, sản xuất trên tiến trình 2 nm.

Chiếc điện thoại Motorola này cũng hơn hẳn về thời lượng pin và màn hình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả thực sự chỉ có thể được xác định khi Signature 27 chính thức ra mắt, cho phép kiểm chứng và so sánh trực tiếp mọi tính năng với Galaxy S26 Ultra trong điều kiện sử dụng thực tế.

Dự kiến, chiếc flagship này sẽ chính thức trình làng vào ngày 5/11 nên fan hâm mộ sẽ không phải chờ đợi quá lâu.