Apple thành công vượt mặt Samsung sau 1 thập kỷ

Theo số liệu thông kê mới nhất, Apple đã vượt mặt Samsung trong năm nay, trên đà trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia, điều này không hề bất ngờ, vấn đề chỉ là thời gian.

Apple đang đứng ở vị trí nào?

Hiện tại, Samsung đang là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới nhưng sẽ sớm bị Apple vượt mặt trước cuối năm nay. Thêm nữa, người hâm mộ Apple hoàn toàn có cơ sở để tự hào trong vài năm tới.

Ảnh minh họa.

Dự kiến, Apple sẽ vẫn là nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới cho đến ít nhất là năm 2030. Nếu công ty tiếp tục có những quyết định khôn ngoan, triều đại của hãng có thể kéo dài hơn.

Apple hiểu điều đó. iPhone đã làm được điều đó. Và Samsung thực sự cần phải thay đổi để đuổi kịp.

Người dùng cần gì?

Trong thời đại trì trệ và có nhiều tương đồng, người tiêu dùng luôn muốn những điều mới mẻ, những điều táo bạo. Dòng iPhone 17 hội tụ tất cả những điều đó và hơn thế nữa.

Galaxy Z Fold 7.

Thiết kế mới của iPhone 17 Pro đã gây tranh cãi nhưng việc chúng vẫn "bán chạy" như tôm tươi là có lý do. iPhone đã có thiết kế giống nhau trong nhiều năm đến nỗi người tiêu dùng cảm thấy nhàm chán. Camera tốt hơn một chút, bộ xử lý nhanh hơn một chút và điện thoại mỏng hơn không đủ để đảm bảo việc nâng cấp hàng năm.

Và rồi Apple ra mắt iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới. Hãng cũng giới thiệu một mẫu iPhone hoàn toàn mới: iPhone Air. Công ty đã biến mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn thành một sản phẩm thực sự "đáng đồng tiền bát gạo".

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Samsung gần đây cũng đã chứng kiến ​​thành công này với chiếc Galaxy Z Fold 7 tuyệt vời. Đây là một chiếc điện thoại thông minh màn hình gập hiện đại, kiểu dáng đẹp, mạnh mẽ, khiến toàn bộ ngành công nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt. Galaxy Z Fold 7 đã trở nên cực phổ biến, thúc đẩy Samsung, khiến hãng bắt đầu nâng cao kỳ vọng doanh số cho phân khúc điện thoại màn hình gập lại.

iPhone vẫn chưa ngừng thống trị thị trường

Cứ sau 3 năm, iPhone sẽ thay đổi sự đơn điệu và mang đến cho người tiêu dùng những lý do thực sự để nâng cấp, từ đó thúc đẩy doanh số. Từ iPhone màn hình gập lại vào năm tới, iPhone 18 với Face ID dưới màn hình, sau đó là iPhone Pro với thiết kế toàn kính vào năm 2027, những năm tháng thú vị đang chờ đón người hâm mộ Apple.

Apple cũng đã bắt đầu tập trung vào thị trường điện thoại giá rẻ một cách nghiêm túc hơn. Người tiêu dùng có ngân sách eo hẹp giờ đây không còn phải chờ đợi mẫu iPhone SE mới ra mắt sau vài năm.

Hiện tại, dòng iPhone e - bắt đầu từ năm nay với iPhone 16e là một dòng sản phẩm ra mắt hàng năm. Mỗi năm, người tiêu dùng sẽ có một mẫu iPhone giá rẻ hiện đại để mua nếu điện thoại cũ bắt đầu lỗi thời. Vì vậy, Apple cũng sẽ bắt đầu chứng kiến ​​doanh số tăng lên ở các thị trường đang phát triển với sức mua thấp hơn.

Samsung cần lắng nghe và học hỏi

Nếu Samsung cứ tiếp tục tung ra cùng một mẫu điện thoại mỗi năm, họ sẽ không thể vượt qua Apple một lần nữa. Và chính Apple là nguồn cảm hứng đổi mới cho Samsung.

Với việc chip Exynos 2600 2 nm tuyệt vời sẽ có trên dòng Galaxy S26, công ty đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, người tiêu dùng luôn muốn thấy một sản phẩm đột phá hơn, chẳng hạn như Galaxy S25 Edge. Đáng tiếc là phiên bản kế nhiệm của mẫu smartphone siêu mỏng này đã bị hủy bỏ.

Cùng chờ xem phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold 7 sẽ có những cải tiến như thế nào, có giúp Samsung giành lại ngôi vương hay không.