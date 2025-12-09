Galaxy Z Tri Fold màn hình gập 3 dành cho những ai?

Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi ý tưởng về những chiếc điện thoại màn hình gập "truyền thống" (điện thoại chỉ mở ra một lần, giống như Galaxy Z Fold 7). Giờ đây, những chiếc điện thoại gập ba đã xuất hiện. Theo giới chuyên gia, chiếc Galaxy Z TriFold màn hình gập 3 chính là 1 trong số những thiết bị ấn tượng nhất.

Galaxy Z TriFold.

Chiếc điện thoại này được tích hợp hệ thống báo động linh hoạt, có cơ chế gập rung và nhấp nháy cảnh báo nếu bạn cố gắng đóng sai cách. Đó là sự tận tâm tuyệt đối của Samsung trong việc ngăn ngừa hư hỏng màn hình, đặc biệt là khi so sánh với điện thoại màn hình gập ba của Huawei, vốn để lộ một trong những màn hình chính ra bên ngoài.

Chưa hết, "siêu phẩm" này còn có màn hình trong 10 inch, 5 camera bao gồm cảm biến chính 200MP, RAM 16 GB và thiết kế đột phá có thể gập vào trong. Đây không phải là một chiếc điện thoại gập thông thường – chúng gần như là một chiếc máy tính bảng bỏ túi với trọng lượng 309 gram.

Nhưng chiếc điện thoại này dành cho ai?

Rõ ràng, chiếc smartphone màn hình lớn này dành cho những người nghiện mạng xã hội và game thủ. Đối với những người thường xuyên di chuyển bằng các thiết bị công cộng, Galaxy Z TriFold sẽ cung cấp trải nghiệm di động tuyệt vời. Khi mở hết màn hình, bạn sẽ có màn hình Dynamic AMOLED 10 inch siêu lớn.

Galaxy Z TriFold có 3 màn hình gập lại.

Điều quan trọng nhất chính là màn hình lớn với độ phân giải 2160 x 1584 pixel, phù hợp hơn để xem video hơn so với màn hình vuông thường thấy trên các điện thoại màn hình gập 2. Các smartphone màn hình gập "truyền thống" để lại các thanh đen dày ở trên và dưới màn hình khi xem phim, lãng phí không gian màn hình quý giá. Ở đây, kích thước và hình dạng màn hình được thiết kế dành cho điện ảnh, mang đến cảm nhận thực sự sống động. Trải nghiệm chơi game cũng rất ấn tượng.

Thêm vào đó, pin của Galaxy Z Tri Fold rất lớn - gồm hệ thống ba cell 5.600 mAh - lớn hơn nhiều so với chiếc flagship Galaxy S25 Ultra. Dung lượng pin lớn hơn này cho phép người dùng dễ dàng thưởng thức một bộ phim (hoặc chơi game) trong thời gian dài mà không cần phải lo lắng kiểm tra phần trăm pin. Dù kích thước này sẽ không thể bỏ vừa túi quần nhưng sản phẩm vẫn trở thành một bước ngoặt cho giải trí di động.

Galaxy Z Tri Fold thực sự tỏa sáng ở điều gì?

Màn hình 10 inch mang đến cho bạn không gian màn hình rộng rãi như ba chiếc điện thoại kích cỡ thông thường đặt cạnh nhau. Nói cách khác, sản phẩm cho trải nghiệm đa nhiệm thực sự, không bị gò bó. Khi kiểm tra hộp thư đến email ở bên trái, bạn có thể sử dụng đồng thời một ứng dụng ở màn hình giữa và xử lý tài liệu ở màn hình thứ ba.

Galaxy Z TriFold mang lại trải nghiệm như máy tính bảng.

Điểm nhấn thực sự là tính năng DeX độc lập. Trước đây, DeX của Samsung (biến điện thoại thành trải nghiệm giống như máy tính để bàn) cần một màn hình ngoài. Với Galaxy Z TriFold, bạn sẽ có trải nghiệm giống như trên máy tính để bàn với nhiều màn hình ảo và tối đa 5 ứng dụng chạy trên mỗi màn hình, ngay trên thiết bị khi mở ra.

Tất cả những gì bạn cần là một bàn phím và chuột Bluetooth. Khi đó, Galaxy Z TriFold giống như 1 chiếc máy tính mini, người dùng có thể mang ra bất kỳ quán cà phê nào để xử lý công việc.

Galaxy Z TriFold có pin cực lớn.

Chưa hết, một khung hình 10 inch thoải mái để chỉnh sửa hình ảnh và video! Bạn có thể phóng to màn hình chính và thấy được các chi tiết để tinh chỉnh độ tương phản hoặc chỉnh sửa ảnh chân dung. Đây là điều luôn khó khăn và gây bực bội trên những chiếc điện thoại thông thường, không có màn hình gập.

Galaxy Z TriFold vẫn chưa về tới Việt Nam theo đường chính hãng.

Tóm lại, Galaxy Z TriFold sẽ cực kỳ phù hợp cho một nhà phát triển, một nhà thiết kế, một nhà tư vấn hay bất kỳ ai thường xuyên di chuyển. Khả năng hoạt động như một máy tính để bàn bỏ túi của Galaxy Z TriFold cùng với màn hình lớn nhất mà Samsung từng xuất xưởng sẽ vô cùng phù hợp cho bạn.

Nhưng nếu tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc điện thoại để lướt Facebook, Zalo và chụp ảnh, đây chắc chắn là một món đồ chơi đắt tiền. Tất nhiên, nếu bạn giàu có và muốn thể hiện phong cách và cá tính riêng, Galaxy Z TriFold vẫn sẽ đáp ứng được nhu cầu đó.