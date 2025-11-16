Samsung công bố danh sách 42 thiết bị Galaxy nhận bản cập nhật

Tính đến tháng 11/2025, Samsung cam kết sẽ phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng (SMR) cho 42 mẫu thiết bị Galaxy.

Danh mục cập nhật hàng tháng chủ yếu tập trung vào các dòng điện thoại Galaxy Z và S. Trong khi đó, dòng Galaxy A chỉ có một sản phẩm duy nhất đủ điều kiện nhận bản cập nhật hàng tháng, ngoại trừ một số mẫu máy dành riêng cho doanh nghiệp nằm trong danh sách này.

Hơn 40 điện thoại Galaxy nhận được bản cập nhật tháng 11/2025.

Hỗ trợ phần mềm sẽ khác nhau tùy theo từng mẫu máy, nhưng các điện thoại cao cấp ra mắt từ năm 2024 trở đi sẽ được hỗ trợ trong 7 năm. Các thiết bị tầm trung và giá rẻ sẽ nhận được cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong tối đa 6 năm. Đối với những mẫu máy phát hành theo chính sách trước đây, thời gian cập nhật bảo mật sẽ kéo dài từ 4 đến 5 năm.

Dòng Galaxy S

Dòng Galaxy S21 đã hoàn tất giai đoạn hỗ trợ phần mềm hàng tháng, và Galaxy S21 FE cũng sẽ chuyển sang lịch trình cập nhật hàng quý. Các thiết bị không bị loại khỏi danh sách hỗ trợ hàng tháng, nhưng sẽ được chuyển sang lịch trình hàng quý khi gần hết thời gian bảo hành.

- Galaxy S21 FE 5G

- Galaxy S22

- Galaxy S22+

- Galaxy S22 Ultra

- Galaxy S23

- Galaxy S23+

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23 FE

- Galaxy S24

- Galaxy S24+

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24 FE

- Galaxy S25

- Galaxy S25+

- Galaxy S25 Ultra

- Galaxy S25 Edge

- Galaxy S25 FE

Dòng Galaxy Z

Trong khi đó, dòng Galaxy Z cũng đã loại bỏ Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 khỏi danh sách cập nhật hàng tháng. Tuy nhiên, các điện thoại màn hình gập ra mắt năm 2022 sẽ tiếp tục nhận bản cập nhật hàng tháng cho đến tháng 8/2026.

Người dùng có thể kiểm tra việc cập nhật trong ứng dụng Cài đặt của hệ thống.

- Galaxy Z Fold4

- Galaxy Z Flip4

- Galaxy Z Fold5

- Galaxy Z Flip5

- Galaxy Z Fold6

- Galaxy Z Flip6

- Galaxy Z Fold7

- Galaxy Z Flip7

- Galaxy Z Flip7 FE

- W23 (China)

- W23 Flip

- W24

- W24 Flip

- W25

- W25 Flip

- W26

- Galaxy Z Fold Special Edition

Dòng Galaxy A

Đối với dòng Galaxy A, Galaxy A56 5G là mẫu duy nhất đủ điều kiện nhận bản cập nhật hàng tháng. Một số điện thoại Galaxy A khác cũng nhận được cập nhật hàng tháng, nhưng chỉ giới hạn cho các mẫu máy bán cho doanh nghiệp.

- Galaxy A56 5G

- Phiên bản doanh nghiệp của Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7, và Galaxy XCover7 Pro.

Samsung đang nỗ lực không ngừng để đảm bảo rằng người dùng thiết bị Galaxy của mình luôn được cập nhật với các tính năng và bảo mật mới nhất.