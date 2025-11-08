6 nâng cấp sẽ gây "sốc" của dòng Galaxy S26

Dòng Samsung Galaxy S26 sắp ra mắt, dự kiến ​​vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Nhưng liệu Samsung có làm điều gì đặc biệt cho những chiếc điện thoại thông minh cao cấp tiếp theo của mình không?

Galaxy S25.

Dưới đây là những nâng cấp đáng chú ý đã bị rò rỉ trước khi ra mắt, nhiều trong số đó khiến Galaxy S26 Series trở thành những chiếc điện thoại thực sự đáng mong đợi.

1. Bộ vi xử lý Exynos tuyệt vời

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Samsung đã đạt được những tiến bộ vượt bậc với chip Exynos 2600 2 nm siêu mạnh mẽ của mình. Theo những báo cáo gần đây nhất, Exynos 2600 đã sẵn sàng và sẽ được công bố cùng với dòng Galaxy S26 vào năm sau.

Nhờ kiến ​​trúc 2 nm, con chip này mạnh mẽ đến mức vượt trội hơn cả Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất và mạnh mẽ nhất, bao gồm A19 Pro của Apple.

2. Màn hình riêng tư

Samsung sẽ bổ sung màn hình riêng tư cho Galaxy S26 Ultra. Bằng chứng từ nhiều nguồn cho thấy, Galaxy S26 Ultra có khả năng ẩn nội dung trên màn hình khỏi những ánh mắt tò mò.

Dòng Galaxy S26 sẽ ra mắt vào năm sau.

Đáng chú ý, đây không phải là một quy trình thủ công. Điện thoại có thể theo dõi môi trường xung quanh và tự động ẩn màn hình nếu có người đi ngang qua hoặc liếc nhìn màn hình. Người dùng thậm chí có thể chọn nội dung nào sẽ bị ẩn.

3. Chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

Camera trên các flagship dòng Galaxy S hầu như vẫn giữ nguyên khả năng chụp ảnh trong vài thế hệ gần đây. Samsung đang đặt mục tiêu cải thiện điều này vào năm tới với khẩu độ rộng hơn trên Galaxy S26 Ultra.

Thiết kế Galaxy S26 Ultra bị rò rỉ cho thấy máy sẽ có một cụm camera lồi ở mặt sau. Theo một số nguồn tin, thay đổi này là để điện thoại có thể sở hữu khẩu độ lớn hơn. Mặc dù các cảm biến có thể vẫn giữ nguyên nhưng chúng sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý 3 năm nay, Phó Chủ tịch mảng Trải nghiệm Di động (MX) của Samsung — ông Daniel Araujo đã tuyên bố, Galaxy S26 sẽ có "cảm biến camera mới". Hiện vẫn chưa rõ cảm biến nào sẽ được nâng cấp.

4. Sạc nhanh hơn!

Theo những rò rỉ trước đó, tốc độ sạc trên Galaxy S26 Ultra sẽ được cải thiện vào năm tới. Điện thoại thông minh Trung Quốc đã liên tục đạt tốc độ sạc trên 100W, điện thoại Samsung và Apple đang bị tụt hậu rất xa.

Thế hệ Galaxy S26 sẽ có khả năng sạc nhanh hơn dòng Galaxy S25.

Vào năm sau, Samsung sẽ từ bỏ công nghệ sạc có dây 45W hiện tại để chuyển sang công nghệ sạc có dây 60W. Mặc dù không ấn tượng bằng một số điện thoại đến từ Trung Quốc nhưng đây vẫn là một dấu hiệu rất tích cực, cho thấy công ty đang đi đúng hướng. Giới chuyên gia hy vọng pin silicon carbon sẽ sớm được hãng sử dụng.

5. Trải nghiệm AI tốt hơn

Mặc dù không nhiều người tiêu dùng quan tâm đến AI trên điện thoại thông minh nhưng Galaxy S26 sẽ "cách mạng hóa trải nghiệm người dùng", theo ông Daniel Araujo.

AI trên Galaxy S26 sẽ "lấy người dùng làm trung tâm". Nói một cách đơn giản, AI sẽ chủ động đề xuất các hành động và tác vụ thay vì chờ đợi ý kiến ​​của người dùng. Nhiều tính năng AI thú vị hơn sẽ được dành riêng cho các flagship Galaxy ra mắt vào năm tới.

6. Sự trở lại của mẫu Galaxy S Plus

Việc Galaxy S26 Edge có bị hủy bỏ hay không vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, khả năng cao là chiếc Galaxy S26 Plus đã bị hủy bỏ sẽ quay trở lại.

Galaxy S25 Edge không đạt hiệu suất tốt.

Những lo ngại về thời lượng pin, đặc biệt là giá bán đã khiến Galaxy S25 Edge không đạt hiệu suất tốt. Dự kiến, dòng Galaxy S Edge sẽ trở lại sau vài năm nữa khi Samsung áp dụng pin silicon-carbon cho điện thoại của mình. Mặt khác, Galaxy S26 Plus sẽ có màn trở lại ngoạn mục.