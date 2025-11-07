Giá Galaxy S26 có thể tăng, Samfan có nao núng?

Mỗi năm, giới công nghệ luôn đặt một dấu hỏi lớn về giá của những chiếc điện thoại cao cấp mới và dòng Galaxy S26 sắp ra mắt của Samsung cũng không ngoại lệ. Công ty đã cố gắng giữ nguyên giá cho dòng Galaxy S25 tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, một báo cáo mới từ ET News của Hàn Quốc lại vẽ nên một bức tranh khác cho dòng sản phẩm 2026.

Các linh kiện quan trọng tăng giá

ET News cho biết, Samsung phải đối mặt với việc tăng giá một số linh kiện quan trọng cần thiết để sản xuất dòng Galaxy S26. Báo cáo bán niên của riêng Samsung cho thấy, giá chip đã tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, giá module camera tăng khoảng 8% và giá RAM di động LPDDR5 tăng hơn 16%.

Galaxy S25 Ultra.

Thay đổi đáng chú ý nhất rõ ràng là RAM di động LPDDR5, vốn đã tăng vọt do tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi các nhà sản xuất chip ưu tiên sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho máy chủ AI.

Nói cách khác, sự bùng nổ của các chất bán dẫn liên quan đến AI đang trực tiếp gây áp lực lên nguồn cung linh kiện điện thoại thông minh. Các nhà phân tích trong ngành dự đoán, áp lực này sẽ kéo dài đến năm 2026, khiến Samsung (và các nhà sản xuất điện thoại khác) ngày càng khó duy trì chiến lược giá hiện tại.

Samsung khó định giá smartphone

Dòng Galaxy S26 sẽ ra mắt với ba phiên bản quen thuộc: phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản Plus và phiên bản Ultra. Samsung đã từ bỏ kế hoạch sản xuất điện thoại Galaxy "Pro" và "Edge" vào đầu năm nay.

Khuôn mẫu của dòng Galaxy S26.

Việc tái cấu trúc này đã góp phần gây ra sự chậm trễ nhỏ trong việc ra mắt điện thoại. Dòng Galaxy S26 dự kiến ​​trình làng vào ngày 25/02/2026 tại San Francisco.

Nếu Samsung thực sự tăng giá, đây sẽ là lần điều chỉnh giá flagship đầu tiên sau nhiều năm. Tại Việt Nam, Galaxy S25 Ultra có giá khởi điểm 28,28 triệu đồng (bản 256GB) trong khi các phiên bản Plus và tiêu chuẩn có giá lần lượt là 22,7 triệu đồng và 16,69 triệu đồng. Dự kiến, mức tăng cho dòng Galaxy S26 có thể lên tới 2,5 triệu đồng.

Giữa chi phí sản xuất leo thang và giá bán dẫn toàn cầu phục hồi, các điện thoại flagship Galaxy sắp ra mắt của Samsung đang bước vào một môi trường định giá khó khăn hơn. Mặc dù công ty có thể tận dụng sức mạnh chuỗi cung ứng của mình để giảm bớt tác động nhưng việc tăng giá Galaxy S26 hoàn toàn có thể xảy ra dù chỉ ở mức vừa phải.