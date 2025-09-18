Samsung bị đồn sắp ra mắt Z Fold "bản siêu rộng" với thiết kế vuông như cuốn sổ

Sức nóng từ chiếc Galaxy Z Fold7 vừa ra mắt chưa kịp hạ nhiệt, giới công nghệ lại tiếp tục xôn xao trước những tin đồn cho thấy Samsung đang chuẩn bị một "vũ khí" mới. Theo đó, gã khổng lồ Hàn Quốc được cho là đang phát triển một phiên bản Z Fold hoàn toàn khác biệt: màn hình rộng hơn, vuông vức hơn, một động thái được cho là để đón đầu đối thủ truyền kiếp Apple với chiếc iPhone gập đang được đồn đại.

Có thể thấy, sau nhiều năm trung thành với thiết kế cao và hẹp, Samsung dường như đã sẵn sàng để thử nghiệm một hướng đi mới cho dòng điện thoại gập biểu tượng của mình.

Samsung sắp có thêm một phiên bản Z Fold mới với thân hình vuông vức hơn?

Theo báo cáo từ trang tin uy tín ET News của Hàn Quốc, Samsung đang phát triển một mẫu Z Fold "dạng rộng". Khi mở ra, thiết bị này sẽ có màn hình trong với tỷ lệ gần như vuông 18:18, tạo ra một thiết kế tổng thể "lùn và bè" hơn, gợi nhớ đến chiếc Google Pixel Fold đời đầu.

Động thái này được cho là một bước đi chiến lược. Thay vì chờ đợi xem Apple sẽ định hình chiếc iPhone gập đầu tiên của mình như thế nào, Samsung đang chủ động đa dạng hóa danh mục sản phẩm để chiếm lĩnh mọi phân khúc thiết kế tiềm năng.

Tin đồn về Z Fold "dạng rộng" xuất hiện song song với một thông tin rò rỉ khác về việc Samsung cũng đang phát triển một chiếc smartphone gập ba (trifold). Tất cả những điều này vẽ nên một bức tranh lớn hơn khi Samsung không chỉ muốn cải tiến mà còn muốn "bành trướng" thế giới điện thoại gập với nhiều hình thức độc đáo.

Một hình ảnh rò rỉ trên Weibo cũng đã cho thấy một nguyên mẫu có thiết kế vuông vức hơn, củng cố thêm cho tin đồn này. Tuy nhiên, một thiết kế mới cũng đi kèm bài toán hóc búa là làm thế nào để tối ưu hóa ứng dụng cho tỷ lệ 18:18, vốn rất khác biệt so với chuẩn 16:9 phổ biến hiện nay.

Hình ảnh hé lộ về phiên bản "dạng rộng" của Z Fold mới trên Weibo.

Nếu trở thành sự thật, việc ra mắt thêm một phiên bản Z Fold mới, bên cạnh mẫu gập ba, sẽ là một lời khẳng định đanh thép về vị thế thống trị của Samsung. Bằng cách mang đến nhiều lựa chọn hơn, hãng có thể thu hút thêm lượng lớn người dùng từ bỏ điện thoại truyền thống để bước vào thế giới smartphone gập đầy hấp dẫn.