Hỏi Gemini 5 câu này trước mỗi chuyến đi để lên kế hoạch hiệu quả

Trước mỗi chuyến du lịch, nhiều người dành hàng giờ tìm kiếm thông tin về điểm đến, lịch trình, chi phí và những lưu ý an toàn. Gemini có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách tổng hợp thông tin theo từng nhu cầu cụ thể.

Gemini là trợ thủ đắc lực khi muốn lên kế hoạch du lịch, khám phá vùng đất mới. Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là 5 prompt (câu lệnh) có thể sử dụng trước mỗi chuyến đi.

1. Tìm hiểu văn hóa và an toàn

Tôi sẽ đi du lịch [điểm đến] vào [tháng]. Hãy đóng vai một hướng dẫn viên địa phương và cung cấp những thông tin quan trọng về văn hóa, phép lịch sự, các chiêu trò lừa đảo phổ biến cần tránh, lưu ý an toàn dành cho [du khách đi một mình/gia đình có trẻ nhỏ/cặp đôi] và phương tiện di chuyển đáng tin cậy nhất.

Prompt giúp du khách nhanh chóng nắm các quy tắc ứng xử, nguy cơ lừa đảo và phương án di chuyển phù hợp tại điểm đến.

2. Xây dựng lịch trình

Hãy xây dựng lịch trình [số ngày] tại [điểm đến], phù hợp với sở thích [lịch sử/ẩm thực/đi bộ đường dài...]. Chúng tôi đi theo nhóm [loại nhóm], với ngân sách [mức ngân sách]. Hãy kết hợp các điểm tham quan nổi tiếng với thời gian nghỉ ngơi, đồng thời lưu ý chế độ ăn [chế độ ăn]. Trình bày dưới dạng bảng theo từng ngày.

Người dùng có thể bổ sung sở thích, ngân sách, số người và yêu cầu ăn uống để Gemini xây dựng lịch trình phù hợp hơn.

3. Tối ưu việc di chuyển

Đây là danh sách những nơi tôi muốn đến tại [điểm đến]: [danh sách]. Hãy nhóm các địa điểm theo từng khu vực để giảm thời gian di chuyển, đề xuất thứ tự tham quan hợp lý và gợi ý những nhà hàng địa phương được đánh giá cao gần mỗi cụm địa điểm.

Thay vì sắp xếp điểm đến một cách riêng lẻ, prompt yêu cầu Gemini nhóm các địa điểm theo khu vực. Cách này có thể giúp giảm thời gian và chi phí di chuyển.

4. Tìm địa điểm ít phổ biến

Hãy liệt kê 5 trải nghiệm, khu phố hoặc nhà hàng độc đáo tại [điểm đến] không thường xuất hiện trên các blog du lịch lớn hoặc danh sách "Top 10". Tôi muốn tìm những địa điểm mang không khí địa phương, tập trung vào [sở thích cụ thể như nhạc jazz trực tiếp, mua đồ vintage, ẩm thực đường phố...].

Prompt hướng Gemini đến những địa điểm ít phổ biến, phù hợp với sở thích cụ thể của du khách.

Tuy nhiên, các thông tin về địa điểm, giờ hoạt động và tình trạng kinh doanh nên được kiểm tra lại trên website chính thức hoặc bản đồ trước khi đến.

5. Dự toán chi phí

Hãy phân tích chi phí dự kiến mỗi ngày cho chuyến đi [mức ngân sách] đến [điểm đến]. Chia thành tiền khách sạn, ăn uống, phương tiện di chuyển và các hoạt động. Quy đổi sang [loại tiền của tôi] và chỉ ra những khoản phí ẩn có thể phát sinh, chẳng hạn thuế du lịch hoặc tiền tip.

Việc phân chia chi phí theo từng nhóm giúp du khách ước tính ngân sách sát hơn và chủ động với những khoản phát sinh.

AI hỗ trợ nhưng không thay thế nguồn chính thức

Sử dụng AI để chuẩn bị trước chuyến đi có thể giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và hệ thống hóa thông tin. Tuy nhiên, những dữ liệu có tính thời điểm như quy định nhập cảnh, giá vé, giờ hoạt động, phương tiện công cộng và cảnh báo an toàn cần được đối chiếu với nguồn chính thức.

Với cách đặt câu hỏi cụ thể, Gemini có thể trở thành công cụ hỗ trợ hữu ích trong các khâu tìm hiểu điểm đến, xây dựng lịch trình, tối ưu di chuyển, khám phá địa điểm mới và dự toán ngân sách.