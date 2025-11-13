Apple trì hoãn iPhone Air 2 vô thời hạn

Theo báo cáo từ The Information, Apple đã quyết định hoãn ngày ra mắt mẫu iPhone Air thế hệ tiếp theo, dự kiến sẽ được giới thiệu cùng với iPhone 18 Pro. Ban đầu, công ty dự định phát hành iPhone Air mới vào mùa thu năm 2026, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ do doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng.

iPhone Air có doanh số bán không đạt kỳ vọng

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9, iPhone Air đã gặp phải nhiều vấn đề về doanh số và buộc Apple phải cắt giảm sản xuất. Chuỗi cung ứng của công ty đã thu hẹp quy mô lô hàng, với nhà cung cấp Foxconn được cho là đã tháo dỡ toàn bộ dây chuyền sản xuất iPhone Air, chỉ giữ lại một phần nhỏ. Dự kiến, toàn bộ hoạt động sản xuất sẽ dừng lại vào cuối tháng này. Một nhà cung cấp khác, Luxshare, cũng đã ngừng sản xuất vào cuối tháng 10.

Apple đã kỳ vọng vào thiết kế mới lạ của iPhone Air để thu hút sự chú ý, với bản cập nhật thiết kế đáng kể đầu tiên từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017. Tuy nhiên, việc tạo ra một chiếc iPhone siêu mỏng 5,6 mm đã dẫn đến những đánh đổi, như pin nhỏ hơn và camera sau ống kính đơn, trong khi mức giá khởi điểm là 999 USD (31,49 triệu đồng tại Việt Nam) lại khiến nhiều khách hàng cảm thấy không hợp lý.

Apple vẫn chưa thể giới thiệu một mẫu iPhone thứ tư có thể cạnh tranh bên cạnh các dòng iPhone và iPhone Pro tiêu chuẩn. Trước đó, công ty đã thử nghiệm với iPhone mini 5,4 inch nhưng không thành công, sau đó chuyển sang mẫu iPhone "Plus" lớn hơn, cũng không đạt được doanh số như mong đợi.

Việc tạo ra chiếc iPhone siêu mỏng đã dẫn đến những đánh đổi như pin nhỏ hơn và camera sau đơn

Dự kiến, Apple sẽ ra mắt iPhone theo từng đợt, bắt đầu với các mẫu iPhone 18, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập vào mùa thu năm 2026. Các mẫu iPhone 18 và iPhone 18e sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2027. Có khả năng iPhone Air thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt cùng lúc với iPhone 18 vào mùa xuân.

Hiện tại, Apple đang phát triển phiên bản thế hệ thứ hai của iPhone Air với trọng lượng nhẹ hơn, hệ thống làm mát bằng buồng hơi và dung lượng pin lớn hơn, nhưng có thể sẽ xem xét lại thiết kế để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.