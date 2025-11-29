iPhone Air khiến điện thoại siêu mỏng “chết yểu” ngay từ khi hình thành

Theo báo cáo từ PhoneArena, các nguồn tin của Trung Quốc chỉ ra rằng Xiaomi, Vivo và Oppo đều đã đóng băng hoặc từ bỏ kế hoạch ra mắt thiết bị siêu mỏng tương tự iPhone Air. Trước đó, Samsung cũng được cho là đã ngừng phát triển dòng Galaxy Edge sau khi iPhone Air không đạt được thành công như mong đợi.

iPhone Air không gây ấn tượng về doanh số.

Từng được cho là đang chuẩn bị tung ra một mẫu “Air đích thực”, Xiaomi dường như đã rút lui. Vivo cũng giảm tập trung vào độ mỏng cho dòng sản phẩm S tầm trung. Điều này cho thấy thị trường smartphone siêu mỏng đang mất dần sức hút đối với các nhà sản xuất.

Đây không phải là một động thái bất ngờ trong bối cảnh không chỉ iPhone Air mà cả Galaxy S25 Edge - vốn là hai mẫu máy được kỳ vọng dẫn dắt xu hướng - đều chỉ tạo được sự chú ý ban đầu. Doanh số không khả quan cho thấy người dùng không ưu tiên độ mỏng khi lựa chọn smartphone.

iPhone Air là mẫu iPhone được Apple thiết kế lại hoàn toàn kể từ thời iPhone X, với độ dày chỉ 5,6 mm. Tuy nhiên, để đạt được kích thước này, hãng phải cắt giảm dung lượng pin và chỉ trang bị một camera, trong khi giá khởi điểm lên tới 999 USD, vốn chỉ thấp hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro - mẫu máy có thời lượng pin và hệ thống camera vượt trội.

Sự thất bại của iPhone Air khiến các đối thủ phải thay đổi hướng đi.

Tình trạng tương tự diễn ra với Galaxy S25 Edge, dẫn tới tin đồn Samsung đã hủy kế hoạch ra mắt Galaxy S26 Edge. Điều đó cho thấy smartphone siêu mỏng có thể không còn là lựa chọn phù hợp với phần đông người dùng hiện nay.

Báo cáo từ giới chuyên môn cho biết, những mẫu máy siêu mỏng chỉ thực sự có tương lai khi được cải thiện đáng kể dung lượng pin. Công nghệ silicon-carbon hứa hẹn mang đến viên pin 10.000 mAh trong thiết kế mỏng hơn, tuy nhiên vẫn cần thời gian để thương mại hóa.

Dù vậy, tương lai của smartphone vẫn có thể nằm ở thiết kế gập. Các mẫu như Galaxy Z Fold 7 được kỳ vọng mang lại trải nghiệm mỏng hơn khi mở ra giúp giải quyết bài toán kết hợp giữa thiết kế, độ bền và thời lượng pin - yếu tố quan trọng hơn độ mỏng thuần túy.