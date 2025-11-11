iPhone Air bùng nổ về tiếp thị nhưng nhạt nhòa về doanh số

Câu chuyện của Wall Street Journal về chiếc iPhone Air mới của Apple bắt đầu từ Jason Purdy, một người dùng và cũng là quản lý sản phẩm cấp cao tại công ty. Sinh ra và lớn lên tại Cupertino, California - quê hương của Apple, Purdy luôn yêu thích những thiết kế sáng tạo của công ty. Ngay khi iPhone Air được ra mắt, anh đã đặt lịch hẹn tại cửa hàng Apple để sở hữu chiếc điện thoại siêu mỏng này. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, anh đã quyết định trả lại máy.

Quảng cáo iPhone Air tại một cửa hàng của Apple ở New York, Mỹ

Purdy cho biết anh gặp khó khăn khi gọi điện bằng loa ngoài và chất lượng âm thanh không đạt yêu cầu. Những bức ảnh chụp trong đám cưới của anh cũng không thể so sánh với những bức ảnh mà anh trai anh chụp bằng iPhone 17 Pro. "Hiệu suất chưa thực sự tốt. Nhìn chung, họ đang hy sinh nhiều điều", Purdy chia sẻ.

iPhone Air được quảng cáo là chiếc điện thoại thông minh mỏng nhất của Apple từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát, chỉ 10% người mua iPhone 17 trong những tuần đầu mở bán đã chọn mẫu Air. Nhiều người dùng đã phàn nàn về camera, chất lượng âm thanh, pin và giá bán của sản phẩm này. Trong khi các mẫu iPhone 17 khác phải chờ hàng tới ba tuần, iPhone Air vẫn có sẵn để mua ngay.

Các mẫu iPhone 17 khác phải chờ hàng tới ba tuần, iPhone Air vẫn có sẵn để mua ngay

Theo thông tin từ chuỗi cung ứng của Apple, công ty đã giảm quy mô sản xuất iPhone Air không lâu sau khi ra mắt. Sự đón nhận lạnh nhạt dành cho Air đã trở thành điểm trừ duy nhất trong quý nghỉ lễ, thời điểm mà Apple dự đoán sẽ bùng nổ nhờ vào các mẫu iPhone 17 phổ biến hơn. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng đổi mới của Apple và liệu chiếc iPhone gập trong tương lai có được đón nhận hay không.

Mặc dù các nhà sản xuất điện thoại Android đã giới thiệu các thiết bị gập, nhưng chúng vẫn chưa trở thành sản phẩm chủ lực do giá cao và thiết kế mang tính đặc thù. Apple đang tìm kiếm những cách thức mới để thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho dòng sản phẩm iPhone, trong bối cảnh doanh số bán điện thoại thông minh đã trì trệ từ năm 2021 đến 2024.

Apple đang tìm những cách thức mới để thúc đẩy tăng trưởng cho dòng sản phẩm iPhone

Theo Consumer Intelligence Research Partners, 29% người mua iPhone tại Mỹ trong quý 3 đã chọn một trong những mẫu iPhone 17 mới, tăng đáng kể so với 20% của năm ngoái. Tuy nhiên, iPhone Air lại không được ưa chuộng. Một số nhà phân tích cho rằng Air có thể là một chiến thắng về mặt tiếp thị, nhưng không phải là một cú hích về doanh số.

Trong buổi công bố báo cáo thu nhập gần đây, Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết Apple "rất vui mừng với cách iPhone được đón nhận". iPhone Air, với độ dày gần bằng một bộ đồ lặn mùa đông, sở hữu sức mạnh tính toán vượt trội so với các chip máy tính để bàn Intel của Mac chỉ vài năm trước. Tuy nhiên, để thu nhỏ thiết bị, Apple đã phải đánh đổi một số tính năng quan trọng.

Apple phải cắt giảm một số tính năng quan trọng để đổi lấy độ mỏng của iPhone Air

Giá của iPhone Air cao hơn 100 USD so với mẫu 16 Plus mà nó thay thế (tại Việt Nam, iPhone Air có giá bán cao hơn iPhone 16 Plus và iPhone 17 khoảng 6,5 triệu đồng). Điều này có thể giúp tăng biên lợi nhuận nhưng cũng gây khó khăn cho người tiêu dùng. Tại Trung Quốc, giá của Air cao hơn khoảng 280 USD (khoảng 7,3 triệu đồng) so với iPhone 17 giá rẻ, khiến nó không đủ điều kiện tham gia chương trình trợ cấp của chính phủ nhằm thúc đẩy chi tiêu.

Ming-Chi Kuo, nhà phân tích tại TF International Securities, cho biết nhu cầu đối với iPhone Air không đạt kỳ vọng và dự đoán công suất sản xuất sẽ bị cắt giảm 80% vào đầu năm sau. Sự thất bại của iPhone Air không chỉ là một bài học cho Apple mà còn là một tín hiệu cảnh báo về thách thức trong việc đổi mới sản phẩm chủ lực của mình.