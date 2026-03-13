Robot hút bụi Xiaomi có thể leo bậc, nhận diện hàng trăm vật thể

Những ấn tượng ban đầu cho thấy robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 6 Max có khả năng cách mạng hóa cách chúng ta giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 6 Max có giá khởi điểm chưa đến 18 triệu đồng.

Theo Gizmochina, Mi Robot Vacuum Mop 6 Max sở hữu ba yếu tố đột phá. Đầu tiên, lực hút của máy lên đến 35.000 Pa, vượt trội so với phiên bản trước chỉ có 23.000 Pa và biến nó thành sản phẩm mạnh mẽ nhất trong hệ sinh thái đồ gia dụng của Xiaomi.

Thứ hai, Mi Robot Vacuum Mop 6 Max được trang bị hai chân robot sinh học cho phép robot leo qua các chướng ngại vật cao tới 6 cm và di chuyển vào những không gian hẹp chỉ với khoảng cách 9,3 cm. Cuối cùng, robot còn có hệ thống ba camera và trí tuệ nhân tạo để điều hướng và nhận diện vật thể, cho phép nhận diện 280 loại vật thể và 47 loại bụi bẩn, đồng thời tránh các vật thể nhỏ.

Ngoài ra, Mi Robot Vacuum Mop 6 Max còn tích hợp hệ thống giặt khăn tự động trong suốt quá trình lau sàn. Thiết bị tương thích với ứng dụng Mi Home và trợ lý giọng nói Xiao Ai, đồng thời có camera tích hợp để theo dõi thú cưng trong thời gian thực và thực hiện cuộc gọi video từ xa.

Robot có lực hút mạnh mẽ lên đến 35.000 Pa.

Hiện tại, Mi Robot Vacuum Mop 6 Max chỉ được bán tại Trung Quốc và chưa có thông báo chính thức về việc ra mắt tại các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, Xiaomi thường đưa các mẫu máy hút bụi của mình ra thị trường quốc tế từ ba đến mười hai tháng sau khi ra mắt tại Trung Quốc.

Về giá cả, sản phẩm hiện đang được bán tại Trung Quốc với mức giá từ 17,87 triệu đồng đến 19,7 triệu đồng trong giai đoạn ra mắt nhờ vào các chương trình khuyến mãi và trợ cấp của chính phủ dành cho thiết bị nhà thông minh.