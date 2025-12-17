Hãng robot hút bụi hàng đầu Mỹ phá sản vì robot giá rẻ Trung Quốc

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do áp lực từ thuế quan và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc, đặc biệt là làn sóng robot giá rẻ ngày càng nhiều. Theo thông báo phát hành vào đầu tuần này, iRobot sẽ được một nhà sản xuất có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) có tên Picea Robotics tiếp quản thông qua quy trình phá sản theo Chương 11.

iRobot được xem là một trong những ngọn cờ đầu của ngành công nghiệp robot hút bụi.

Trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức, iRobot đã phải giảm giá sản phẩm và đầu tư mạnh vào công nghệ mới. Đáng chú ý, phần lớn thiết bị của iRobot dành cho thị trường Mỹ được sản xuất tại Việt Nam, nơi mức thuế đã làm tăng chi phí của công ty thêm 23 triệu USD trong năm nay.

Năm 2021, iRobot được định giá lên tới 3,56 tỷ USD nhờ vào sự gia tăng nhu cầu trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, giá trị hiện tại của công ty chỉ còn khoảng 140 triệu USD. Dù vậy, iRobot khẳng định rằng ứng dụng, chuỗi cung ứng và dịch vụ hỗ trợ sản phẩm của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nộp đơn phá sản.

Được thành lập vào năm 1990 bởi ba nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), iRobot ra mắt sản phẩm Roomba đầu tiên vào năm 2002. Hiện tại, Roomba chiếm khoảng 42% thị phần máy hút bụi robot tại Mỹ và 65% tại Nhật Bản.

Nhưng làn sóng roobt hút bụi giá rẻ từ Trung Quốc đã khiến thương hiệu Mỹ gặp khó.

Năm ngoái, thương vụ mua lại iRobot trị giá 1,7 tỷ USD của Amazon đã bị cơ quan giám sát cạnh tranh của Liên minh Châu Âu (EU) ngăn chặn. Nhiều công ty, bao gồm cả iRobot, đã phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao do thuế quan thương mại mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu. Ông Trump từng tuyên bố rằng các mức thuế này nhằm thúc đẩy sản xuất và việc làm tại Mỹ.

Công ty tiếp quản iRobot, Picea Robotics, là một nhà sản xuất máy hút bụi robot có cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại Việt Nam và Trung Quốc, với hơn 20 triệu sản phẩm đã được bán ra và hơn 7.000 nhân viên trên toàn cầu.