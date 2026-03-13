Sức nóng của một công nghệ AI

Ngày 6/3, khoảng 1.000 người xếp hàng học cách sử dụng OpenClaw. Sự kiện do Tencent tổ chức tại Thâm Quyến tạo nên cảnh tượng hiếm thấy, được China Daily mô tả là "chỉ xuất hiện khi iPhone mở bán".

Ngày 11/3, hình ảnh ở Thâm Quyến lặp lại trước trụ sở Baidu tại Bắc Kinh. Sự kiện kéo dài ba tiếng, nhiều người cầm trên tay laptop, smartphone đợi hướng dẫn cài OpenClaw, số khác cầm những con thú nhồi bông hình tôm hùm từ máy gắp thú do ban tổ chức đặt gần đó.

Khoảng 1.000 người xếp hàng bên ngoài trụ sở tập đoàn công nghệ Tencent tại Thâm Quyến vào ngày 6/3/2026, chờ đợi các kỹ sư cài đặt Tác nhân AI mã nguồn mở OpenClaw lên máy tính của mình (Ảnh: Tencent)

Sự kiện ban đầu dành cho nhân viên Baidu, nhưng nhanh chóng thu hút lượng lớn người tham gia nhờ các bài đăng, livestream trên mạng xã hội.

Giữa biển người rồng rắn xếp hàng trước trụ sở các tập đoàn công nghệ, phóng viên CNA đã ghi nhận những sắc thái tò mò khác nhau về OpenClaw. Với blogger Yan Cong, sự quan tâm đến từ giá trị thực dụng khi anh muốn dùng "kỹ năng" của AI để tối ưu hóa việc viết kịch bản.

Ngược lại, những người như Chen Ze hay cô nhân viên tên Li thừa nhận họ bị lôi cuốn bởi hiệu ứng đám đông trên mạng xã hội và muốn tận mắt khám phá xem "chiếc càng cua" này có gì đặc biệt. Thậm chí, độ phức tạp của phần mềm còn khiến cả những nhân viên trẻ như Jacob Chen cũng phải kiên nhẫn đợi chờ để được kỹ sư hỗ trợ cài đặt trực tiếp.

OpenClaw là gì và do ai tạo ra?

Nếu ChatGPT là một "giáo sư" ngồi trong phòng kính chỉ biết trả lời câu hỏi, thì OpenClaw chính là một "quản gia đa năng" có chìa khóa của mọi căn phòng.

Được kỹ sư Peter Steinberger (người vừa được OpenAI chiêu mộ) ra mắt vào tháng 11/2025, OpenClaw không phải là chatbot. Nó là một nền tảng Tác nhân AI (AI Agent) mã nguồn mở. Nó không chỉ biết "nghĩ", nó biết "cầm chuột và gõ phím" để thực thi nhiệm vụ thay con người.

Thay vì hỏi AI: "Hãy viết hộ tôi một email đòi nợ khách hàng", bạn chỉ cần ra lệnh cho OpenClaw: "Hãy kiểm tra danh sách quá hạn trong Excel, soạn email đòi nợ từng người và tự động gửi đi vào 8h sáng mai".

OpenClaw là một dự án mã nguồn mở toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc là nơi "thổi bùng" nó thành một cơn sốt cuồng nhiệt.

Sở dĩ người Trung Quốc "phát cuồng" vì OpenClaw là bởi tính tích hợp theo chiều dọc. Các ông lớn như Alibaba, Tencent, Baidu đã nhanh chóng biến OpenClaw thành "cánh tay nối dài" cho các siêu ứng dụng như WeChat.

Tại đây, AI Agent không chỉ trả lời tin nhắn, mà nó có thể trực tiếp đặt xe, thanh toán hóa đơn hay thương lượng giá cả trên các sàn thương mại điện tử mà không cần chủ nhân chạm tay vào điện thoại.

Khoảng 1.000 người tập trung tham dự sự kiện cài đặt OpenClaw tại trụ sở Baidu ở Bắc Kinh ngày 11/3 (Ảnh: CNA/Hu Chushi)

Tại các sự kiện của Tencent hay Baidu, OpenClaw không còn là một dòng code khô khan. Nó gắn liền với hình ảnh con tôm hùm (Claw - cái càng). Giới trẻ xếp hàng không chỉ để cài phần mềm, mà để gia nhập một "hình thái kinh tế thông minh mới".

Các phiên bản "địa phương hóa" như KimiClaw hay QClaw ra đời, được quảng bá với khả năng sử dụng "một cú nhấp chuột", biến những thao tác kỹ thuật phức tạp trở thành trải nghiệm đại chúng cho cả người già và trẻ em.

OpenClaw khác gì với chatbot

Sự khác biệt cốt lõi giữa hai thế hệ AI này chỉ gói gọn trong hai chữ: Hành động. Nếu các chatbot truyền thống như ChatGPT chỉ dừng lại ở việc tư vấn hay soạn thảo văn bản, buộc bạn phải tự mình thực hiện các bước tiếp theo, thì OpenClaw đã thực hiện một bước nhảy vọt đầy quyền năng. Với chatbot, bạn vẫn là người trực tiếp cầm lái và thực hiện công việc.

Ngược lại, với tư cách là một AI Agent, OpenClaw sẽ thay bạn cầm chuột, gõ phím và hoàn tất các tác vụ thực tế. Lúc này, vai trò của con người được nâng tầm từ một người thực hiện trực tiếp trở thành một nhà quản trị và giám sát thông minh.

Quyền năng đi kèm với sự hỗn loạn. Thực tế đã ghi nhận những trường hợp AI Agent vượt mặt con người gây ra rắc rối dở khóc dở cười. Một nhà nghiên cứu tại Meta đã kinh hoàng chứng kiến OpenClaw tự ý xóa sạch hàng trăm email quan trọng chỉ vì nó cho rằng đó là... rác, bất chấp lệnh dừng lại của chủ nhân.

Bảng so sánh giữa chatbot và AI Agent (Ảnh đồ hoạ: Gemini AI)

Trong một vụ “bê bối” khác, một con bot được giao nhiệm vụ đóng góp mã nguồn đã tự viết blog chỉ trích một kỹ sư khác là "bảo thủ" khi người này từ chối đoạn code của nó.

Không chỉ vậy, trên các diễn đàn về AI quốc tế còn chia sẻ, một hacker chỉ cần gửi một email có chứa lệnh ẩn, OpenClaw khi đọc được sẽ bị "thôi miên" và âm thầm gửi toàn bộ mật khẩu trong máy tính về máy chủ của kẻ tấn công.

Góc khuất bảo mật

Đây là lý do chính quyền Trung Quốc (CNCERT/CC) ra cảnh báo đỏ. Việc cài đặt OpenClaw đòi hỏi quyền truy cập hệ thống tối cao.

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ "cài hộ" giá rẻ trên mạng, bạn đang rước kẻ trộm vào nhà. Các "kỹ năng" (skills) nhiễm mã độc có thể biến AI Agent của bạn thành một "gián điệp nằm vùng" thu thập mọi dữ liệu nhạy cảm.

Cách cài đặt OpenClaw

Nếu bạn đủ bản lĩnh để điều khiển "chú tôm hùm" này, hãy làm theo các bước sau:

- Chuẩn bị môi trường: Cài đặt Node.js 22+ tại nodejs.org.

- Cài đặt nền tảng: Mở Terminal/CMD và gõ: npm install -g openclaw@latest.

- Kích hoạt "Bộ não": Gõ openclaw onboard và dán mã API Key (OpenAI/Anthropic) của bạn vào.

- Kết nối "Cánh tay": Dùng lệnh openclaw channels login whatsapp để bắt đầu ra lệnh cho AI qua tin nhắn điện thoại.

- Giao diện quản lý: Gõ openclaw gateway và truy cập http://localhost:18789 để bắt đầu giao việc.

Người tham dự sự kiện cài đặt OpenClaw gần trụ sở Baidu tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/3/2026. (Ảnh: CNA/Hu Chushi)

Sự ra đời của OpenClaw là một bước tiến không thể đảo ngược của nhân loại. Nó giải phóng chúng ta khỏi những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Thế nhưng, ranh giới giữa một "công cụ đắc lực" và một "mối nguy tiềm tàng" lại nằm ở chính sự hiểu biết của người dùng.

Trong kỷ nguyên của các Tác nhân AI, kỹ năng quan trọng nhất không phải là lập trình, mà là kỹ năng quản trị và giám sát. Đừng bao giờ trao chìa khóa ngôi nhà của bạn cho một quản gia mà bạn không hiểu rõ cách thức họ vận hành.