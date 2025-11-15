Bộ đôi robot hút bụi, lau nhà có lực hút tới 30.000 Pa, giá không hề rẻ

L10s Ultra Gen 3 và Aqua10 Roller là bộ đôi robot hút bụi, lau nhà mới của Dreame. Trong đó, L10s Ultra Gen 3 có lực hút Vormax lên tới 25.000 Pa, mạnh nhất trong phân khúc tầm trung hiện nay. Với sức mạnh này, robot có thể xử lý đa dạng loại bụi bẩn, từ bụi mịn, tóc rụng cho đến lông thú cưng vương vãi trên sàn nhà hay thảm dày.

L10s Ultra Gen 3 có lực hút tối đa 25.000 Pa.

Ngoài ra, L10s Ultra Gen 3 được trang bị công nghệ tay xoay kép, cho phép tự động vươn chổi cạnh và giẻ lau để làm sạch mép tường và các góc nhà hiệu quả hơn. Hệ thống giẻ lau dạng xoay với 32 cấp độ cấp ẩm, đặc biệt tính năng tự nâng giẻ lau thông minh sẽ hạn chế ướt thảm.

Dreame L10s Ultra Gen 3 đi kèm trạm sạc đa năng, nơi robot có thể tự động giặt giẻ, sấy khô, đổ bụi, châm nước và tự động pha dung dịch lau sàn. Điểm nâng cấp so với thế hệ trước là khay giặt AceClean với hệ thống 20 đầu phun làm sạch sâu giẻ lau, đồng thời tự vệ sinh trạm sạc.

Aqua10 Roller tích hợp AI né vật cản.

Còn robot hút bụi, lau nhà Dreame Aqua10 Roller sở hữu lực hút Vormax lên tới 30.000 Pa mạnh nhất trên thế giới, kết hợp chổi kép HyperStream độc quyền và chổi cạnh tự động vươn dài. Bên cạnh đó, Aqua10 Roller còn được trang bị cuộn lăn tròn dài đến 26cm, có thể phun nước sạch và gom nước bẩn theo thời gian thực.

Để thân thiện với những tấm thảm, robot được trang bị công nghệ AutoSeal giúp tự động hạ khung chắn, ngăn rò rỉ nước. Hệ thống ProLeap cho phép robot vượt qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao đến 6cm. Hệ thống điều hướng và né tránh vật cản tích hợp AI thì có khả năng nhận diện hơn 240 đồ vật khác nhau.

L10s Ultra Gen 3 và Aqua10 Roller có giá tham khảo tương ứng là hơn 21 triệu đồng và gần 34 triệu đồng.