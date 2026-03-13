Một vật thể mới sẽ rực sáng giữa trời vào ban ngày

Theo Space.com, một vật thể mới mang tên C/2026 A1 (MAPS) đang hứa hẹn sẽ xuất hiện rực rỡ trên bầu trời trong tháng 4. Đó là một sao chổi đang trên đường tiếp cận Mặt Trời.

Bạn có thể quan sát C/2026 A1 vào đầu tháng 4 thông qua trang web của Đài quan sát Mặt Trời và nhật quyển (SOHO/NASA), cũng như bằng mắt thường trên bầu trời đêm từ ngày 8 đến 14-4 nếu như nó "sống sót".

Sao chổi C/2026 A1 (MAPS) sẽ là một vật thể siêu sáng trên bầu trời trong 2 tuần lễ đầu của tháng 4 - Ảnh: NASA

C/2026 A1 (MAPS) được phát hiện vào ngày 13-1 nhờ Đài quan sát AMACS1 đặt tại Chile bởi MAPS, là nhóm 4 nhà thiên văn học người Pháp - Alain Maury, Georges Attard, Daniel Parrott và Florian Signoret.

Vào thời điểm được phát hiện, vật thể này nằm cách Mặt Trời 308 triệu km tỏa sáng trong chòm sao Thiên Cáp (Columba).

Theo thang đo cấp sao chuẩn dành cho các vật thể thiên văn nói chung, C/2026 A1 lúc đó chỉ đạt độ sáng cấp 18, cực kỳ mờ nhạt và nằm ngoài tầm với của hầu hết các kính thiên văn nghiệp dư.

Tuy nhiên cho đến nay, sao chổi mới này đã sáng lên gấp 600 lần, đạt cấp 11, đủ sáng để có thể dễ dàng quan sát bằng kính thiên văn nghiệp dư có đường kính từ 8 đến 10 inch.

Độ sáng của nó có thể sẽ tiếp tục tăng trong những ngày và tuần tới khi nó lao nhanh về phía điểm cận nhật - tức điểm gần Mặt Trời nhất vào khoảng 10 giờ sáng 4-4 (giờ Mỹ), tương ứng 22 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Vào thời điểm đó, sao chổi sẽ bay qua chỉ cách quang quyển Mặt Trời 159.300 km, tức đi qua vành nhật hoa cực nóng có nhiệt độ lên tới 1,1 triệu độ C. Vì vậy, có khả năng nó bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhưng nếu sống sót, C/2026 A1 sẽ đạt độ sáng cực đại gần -5 tại điểm cận nhật, tức trở nên sáng như Sao Kim.

Vì ở cạnh Mặt Trời, nó sẽ rực sáng giữa ban ngày, hiện ra như một đốm sáng ngay bên cạnh Mặt Trời.

Nhưng để có thể quan sát nó, bạn cần một cái gì đó che đi ánh sáng khủng khiếp từ Mặt Trời, vốn có thể gây mù lòa nếu nhìn thẳng vào. Vì vậy cách tốt nhất là quan sát thông qua SOHO trong ngày 4-4 cũng như 2 ngày trước và sau thời điểm cận nhật.

Khi ở gần điểm cận nhật, sao chổi này cũng sẽ lặn cùng Mặt Trời nên không thể ngắm nó vào ban đêm.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, nếu C/2026 A1 sống sót thì nó sẽ cho phép người Trái Đất quan sát bằng mắt thường từ ngày 8 đến ngày 14-4. Lúc đó vật thể này sẽ đủ xa Mặt Trời để trụ lại trên bầu trời khi đêm xuống, nhưng vẫn đủ gần để sáng rõ.