Những mẹo giúp tận dụng tối đa robot hút bụi

Các chướng ngại vật, vấn đề về đường đi và lỗi của người dùng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của robot hút bụi. Dưới đây là một số mẹo giúp khắc phục và tận dụng tối đa sức mạnh từ chúng.

Bật đèn và mở cửa

Có nhiều loại robot hút bụi với các tính năng khác nhau. Hầu hết chúng đều trải qua giai đoạn định hướng để tìm hiểu bố trí ngôi nhà của người dùng. Trong những lần đầu sử dụng, hãy đảm bảo rằng robot có thể tiếp cận tất cả các khu vực cần làm sạch bằng cách mở cửa và bật đèn. Đặc biệt, những mẫu robot sử dụng camera để điều hướng cần ánh sáng đủ để hoạt động hiệu quả.

Robot hút bụi đang ngày càng phổ biến.

Đặt trạm gốc thông minh

Vị trí đặt trạm gốc có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của robot. Để giảm thiểu sự cố, hãy chọn một vị trí bằng phẳng dựa vào tường và có ít nhất 60cm không gian ở mỗi bên, cùng 1,2m khoảng cách giữa mặt trước trạm và bất kỳ đồ nội thất nào nhằm giúp robot dễ dàng quay về mà không gặp phải chướng ngại vật.

Robot hút bụi có thể mất một thời gian để quay về trạm gốc, tùy thuộc vào mức độ tiên tiến của nó. Trừ khi bị kẹt, người dùng nên để robot tự tìm đường. Những mẫu robot hiện đại có khả năng học hỏi và tránh bị lạc hoặc mắc kẹt ở cùng một vị trí nếu được cho cơ hội.

Dọn dẹp chướng ngại vật trên sàn nhà

Ngay cả những robot hút bụi tiên tiến nhất cũng có thể bị vướng vào các vật thể như dây điện, rèm dài, tua rua trên thảm và thảm lông xù. Các vật nhỏ như tất hay đồ chơi cũng có thể gây cản trở. Mặc dù một số mẫu robot hiện đại có khả năng tự nâng mình qua chướng ngại vật nhưng việc dọn dẹp sàn nhà trước khi sử dụng vẫn là cách tốt nhất để đảm bảo hiệu quả làm sạch. Càng ít chướng ngại vật, robot sẽ càng dễ dàng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tạo rào cản các khu vực cần tránh

Nếu robot hút bụi có khả năng điều hướng tốt, người dùng vẫn nên sử dụng các rào cản để hướng dẫn nó tránh xa những khu vực không mong muốn. Với những robot hiện đại có ứng dụng điều khiển, người dùng có thể đánh dấu kỹ thuật số các khu vực cần tránh trên sơ đồ mặt bằng. Một số còn có thể chụp ảnh các khu vực có vấn đề trong quá trình hoạt động.

Hãy tối ưu không gian trống để robot di chuyển.

Ngoài ra, nhiều robot đi kèm các phụ kiện như dải ranh giới để tạo ra các bức tường ảo. Nếu thiết bị không có tính năng này, người dùng có thể sử dụng bất kỳ loại rào cản vật lý nào để ngăn chặn robot tiếp cận những khu vực không mong muốn nhằm giúp quá trình vệ sinh trở nên hiệu quả hơn.

Giữ khoảng trống cho robot di chuyển

Để robot hút bụi hoạt động hiệu quả, người dùng nên giữ cho các chân ghế và đồ vật khác tránh xa lối đi. Mặc dù nhiều robot hiện đại có khả năng di chuyển xung quanh đồ nội thất, nhưng nếu không gian quá chật chội, chúng có thể gặp khó khăn trong việc làm sạch dưới các bàn ghế. Thay vì phải lật ghế lên bàn, người dùng chỉ cần kéo chúng ra để tạo thêm không gian cho robot.

Vệ sinh thường xuyên

Mặc dù nhiều robot hút bụi có khả năng tự đổ thùng chứa khi trở về trạm sạc nhưng chúng không phải lúc nào cũng lấy hết bụi bẩn. Tóc và dây có thể quấn quanh chổi hoặc bánh xe, trong khi bụi bẩn có thể làm tắc nghẽn các ngóc ngách theo thời gian. Để duy trì hiệu suất làm việc, người dùng nên vệ sinh và bảo trì robot ít nhất một lần mỗi tháng. Trong quá trình này, hãy kiểm tra chổi, bánh xe, thùng chứa bụi và bộ lọc. Đừng quên làm sạch cảm biến chống rơi và các điểm tiếp xúc sạc ở dưới cùng của robot.

Sử dụng bộ phận thay thế chính hãng

Khi cần thay thế các bộ phận, người dùng thường bị cám dỗ bởi các bộ phận thay thế giá rẻ từ bên thứ ba. Tuy nhiên, việc sử dụng các bộ phận thay thế do nhà sản xuất cung cấp là lựa chọn an toàn hơn. Mặc dù chi phí có thể cao hơn một chút nhưng điều này đảm bảo khả năng tương thích và tránh hư hỏng cho robot hút bụi. Các bộ phận chính hãng thường bền hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm chi phí trong dài hạn.