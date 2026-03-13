"Siêu robot" Valkyrie của NASA trở về Mỹ sau 10 năm "tu nghiệp", sẵn sàng tiến tới sao Hỏa

Sau một thập kỷ phục vụ nghiên cứu tại đại học Edinburgh (Scotland), robot nhân hình Valkyrie đã chính thức trở lại Texas (Mỹ) để chuẩn bị cho những bước tiến mới trong việc xây dựng căn cứ trên Hành tinh Đỏ.

Valkyrie, cỗ máy cao 1,8 mét và nặng 125 kg, là một trong ba nguyên mẫu hiếm hoi trên thế giới được NASA thiết kế riêng cho các nhiệm vụ không gian cực kỳ khắc nghiệt. Cái tên được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, tượng trưng cho sức mạnh và sự bền bỉ.

Valkyrie là một trong những robot hình người tiên tiến nhất thế giới khi đến Edinburgh vào năm 2016.

Valkyrie không chỉ là một khối kim loại biết đi. Nó sở hữu thiết kế giống người, cho phép vận hành trơn tru trong các không gian vốn được thiết kế cho con người.

Điểm đặc biệt của Valkyrie nằm ở hệ thống Series Elastic Actuators, cùng hàng loạt cảm biến tiên tiến. Hệ thống này giúp robot có thể tương tác vật lý an toàn với con người, đồng thời giữ thăng bằng và thực hiện các thao tác với độ chính xác cực cao.

Khi mới đến Edinburgh vào năm 2016, Valkyrie chỉ có thể đi bộ trên mặt phẳng và thực hiện các thao tác cầm nắm cơ bản. Tuy nhiên, sau 10 năm được các nhà khoa học hàng đầu nâng cấp bằng AI và học máy (Machine Learning):

- Giờ đây robot có thể giữ thăng bằng tốt trên các địa hình gồ ghề, không bằng phẳng.

- Valkyrie đã biết cách liên kết thông tin hình ảnh với các hành động vật lý nhanh chóng hơn để phản ứng với môi trường thay đổi.

- Robot có thể hiểu và đưa ra phản hồi chính xác hơn với các điều kiện thực tế xung quanh.

Di sản của Valkyrie không chỉ dừng lại ở các báo cáo khoa học. Kiến trúc của nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của robot Apollo (Apptronik) – mẫu robot đang đưa công nghệ nhân hình từ phòng thí nghiệm vào các ngành công nghiệp và cả những sứ mệnh không gian trong tương lai gần.

Hình ảnh robot Valkyrie.

Hiện tại, trong khi Valkyrie trở về Johnson Space Center (Texas), đại học Edinburgh vẫn tiếp tục công việc của mình với robot Talos để nghiên cứu về sự phối hợp giữa người và robot. Những nghiên cứu này không chỉ giúp đưa người lên Sao Hỏa mà còn ứng dụng vào công nghệ hỗ trợ sống, y tế và phục hồi chức năng tại Trái Đất.