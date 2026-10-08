Roborock công bố robot hút bụi, lau nhà công suất tới 36.000 Pa

Roborock vừa công bố Saros 20 Flow Complete, là mẫu robot hút bụi lau nhà con lăn thuộc phân khúc cao cấp, tập trung vào việc cải tiến trải nghiệm lau sàn.

Roborock Saros 20 Flow Complete.

Sản phẩm được trang bị con lăn thế hệ mới SpiraFlow 2.0 dài 27cm và 16 vòi phun tăng áp. Nước sạch được đưa liên tục lên con lăn trong quá trình robot lau, đồng thời hỗ trợ làm sạch con lăn xuyên suốt quá trình hoạt động. Con lăn cũng có thể vươn ra để tiếp cận các khu vực sát cạnh và góc.

Khả năng làm sạch tiếp tục được mở rộng với lực hút lên đến 36.000 Pa và cơ chế tự động thích ứng địa hình. Với chiều cao 8,98cm, LiDAR có thể tự động nâng hạ để robot di chuyển qua những khu vực có không gian thấp.

Sau khi hoàn thành, dock tiếp tục xử lý con lăn bằng nước nóng 100°C và khí nóng 63°C, giúp hoàn thiện chu trình từ lau sàn đến vệ sinh và làm khô bộ phận lau.

Saros 20 Flow Complete có giá tham khảo gần 25 triệu đồng.