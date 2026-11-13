Cận cảnh bộ đôi camera bay và robot tuần tra mới của Amazon

Amazon vừa công bố hai thiết bị giám sát di động mới gồm camera bay không người lái Ring Drone Cam giá 249,99 USD (khoảng 6,5 triệu đồng) và robot mặt đất Ring Rover Cam giá 999,99 USD (25,7 triệu đồng). Phát triển từ năm 2016, mẫu Drone Cam nặng 165 gram, tích hợp camera trước 2K, camera dưới 1080p cùng đèn LED chiếu sáng răn đe kẻ đột nhập. Máy bay được 8-10 phút mỗi lần sạc và tự quay về trạm khi cạn pin hoặc mất kết nối Wi-Fi.

Camera bay không người lái Ring Drone Cam.

Nhà sáng lập Ring Jamie Siminoff cho biết các bản thử nghiệm năm 2021 và 2025 từng bị hoãn vì phần cứng quá nặng, có thể đẩy giá vượt 5.000 USD. Hãng đã chuyển sang nền tảng xử lý đám mây AI Pilot qua Wi-Fi để lập bản đồ và né chướng ngại vật thay vì dùng bộ xử lý cục bộ. Người dùng chỉ cần chạm lên bản đồ 3D Alexa Home Map để điều động thiết bị.

Trong khi đó, Ring Rover Cam lấy cảm hứng từ robot Astro trước đây, phục vụ nhu cầu giám sát kho bãi và văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Robot sở hữu camera 4K trên ống kính tiềm vọng cao tới 1,2 mét, xoay 360 độ, loa thoại hai chiều cùng còi báo động và cột đèn tín hiệu. Thiết bị có thể ghi hình khi đang chạy và theo dõi chuyển động con người ngay cả lúc nằm tại trạm sạc.

Về bảo mật, Amazon khẳng định quyền riêng tư là thiết lập mặc định trên dòng Ring Robotics. Ring Drone Cam sẽ ngắt nguồn và tắt camera khi nằm trong trạm, chỉ ghi hình lúc bay. Toàn bộ video từ cả hai sản phẩm đều được bảo vệ bằng chuẩn mã hóa mạnh nhất của hãng là TAKE.

Robot tuần tra Rover Cam mới của Amazon.

Ngoài giám sát, cả hai thiết bị đều được chế tạo để dễ nhìn thấy và nghe thấy nhằm răn đe trực tiếp kẻ xâm nhập. Phần mềm Alexa Home Map với đồ họa chân thực hơn sẽ phát hành cùng Ring Rover Cam vào ngày 16/12 tới.