Rò rỉ thông số Galaxy S26 và S26 Plus với màn hình lớn hơn, dung lượng pin tăng

Theo thông tin từ leaker @Gadgetsdata, bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus đã lộ diện với hầu hết các thông số quan trọng trước thềm ra mắt.

Điểm nổi bật nhất là Galaxy S26 tiêu chuẩn được trang bị màn hình LTPO M14 AMOLED 6.3 inch, lớn hơn một chút so với thế hệ trước. Trong khi đó, Galaxy S26 Plus vẫn giữ nguyên kích thước 6.7 inch với độ phân giải 2K sắc nét. Cả hai thiết bị đều sử dụng tấm nền công nghệ M14 mới nhất, hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz và đạt tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68.

Phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ được nâng kích thước màn hình lên 6.3 inch

Về hiệu năng, Samsung tiếp tục chiến lược sử dụng song song hai loại chipset: Exynos 2600 (sản xuất trên tiến trình 2nm) và Snapdragon 8 Elite Gen 5, tùy thuộc vào từng thị trường phân phối. Hệ thống camera trên cả hai mẫu máy dự kiến sẽ bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và ống kính tele 12MP.

Một cải tiến đáng chú ý khác là sự xuất hiện của chuẩn sạc không dây Qi2, hỗ trợ căn chỉnh nam châm, tương tự như MagSafe trên iPhone. Dung lượng pin cũng được nâng cấp, với Galaxy S26 sở hữu viên pin 4.300 mAh (sạc nhanh 25W), trong khi Galaxy S26 Plus có viên pin 4.900 mAh đi kèm sạc nhanh 45W.

Galaxy S26 và S26 Plus sẽ được trang bị chuẩn sạc không dây Qi2.

Mức giá dự kiến cho phiên bản tiêu chuẩn tại thị trường quốc tế khoảng 799 USD (tương đương 20,9 triệu đồng), trong khi bản Plus có giá từ 999 USD (tương đương 26,2 triệu đồng).

Theo nhận định, việc Samsung nâng cấp nhẹ dung lượng pin và trang bị chuẩn sạc Qi2 cho dòng S26 là những thay đổi thực tế và hữu ích cho người dùng, mặc dù tốc độ sạc vẫn chưa có sự đột phá. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về hàng và giá bán tại Việt Nam, nhưng theo truyền thống, các mẫu flagship của Samsung thường sẽ về nước rất sớm sau sự kiện Unpacked.