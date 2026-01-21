U23 Việt Nam thua đậm U23 Trung Quốc: Dân mạng "vụn vỡ, buồn không nói nên lời"

Lúc 22h30 tối 20/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã đấu với U23 Trung Quốc tại trận bán kết VCK U23 châu Á. Cả trước và trong trận đấu, cộng đồng mạng tại Việt Nam đều cho thấy mức độ quan tâm cực lớn, minh chứng là loạt bài đăng xuất hiện dày đặc trên News Feed của mạng xã hội Facebook hay trang For You trên TikTok.

Một bài đăng chia sẻ cảm xúc ngay sau khi trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc kết thúc.

Ở trận này, U23 Trung Quốc đã nhập cuộc tự tin, tấn công liên tục và có tới 3 bàn thắng trong hiệp 2. Trong khi đó, U23 Việt Nam tỏ ra lúng túng, mắc nhiều sai sót ở cả phòng ngự lẫn triển khai bóng. Khoảng cách tỉ số quá lớn, chưa kể phải chơi thiếu người (Hiểu Minh bị chấn thương, Lý Đức bị thẻ đỏ) khiến hi vọng của cổ động viên tắt lịm.

Sau khi trận đấu kết thúc, các nền tảng mạng xã hội đã tràn ngập cảm xúc buồn bã, hụt hẫng. Nhiều tài khoản Facebook liên tục đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự tiếc nuối:

“Xem mà không tin nổi, sao lại thua dễ vậy. Vụn vỡ thật sự!”, tài khoản Facebook Minh Quân bình luận. Hay “Đêm nay chắc khó ngủ rồi, hy vọng nhiều để rồi thất vọng quá lớn” là status của Facebooker Hoàng Anh.

Một cổ động viên khác chua chát trên tài khoản Facebook cá nhân: “Bóng đá đúng là nghiệt ngã, mơ chung kết mà giờ nhận cái kết đắng”.

Trên TikTok, các video reaction sau trận đấu cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau ít phút, như: “Buồn không nói nên lời”, “Thua cũng được, nhưng thua kiểu này thì đau quá”, “Thôi đành lỡ hẹn, hôm nay đúng là ngày buồn của bóng đá Việt Nam”,...

Thất bại này đồng nghĩa U23 Việt Nam không thể góp mặt ở trận chung kết như mong đợi của hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á chưa dừng lại mà các chiến binh sao vàng sẽ tiếp tục đấu trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1 tới.

U23 Việt Nam đã thua U23 Trung Quốc tận 3 bàn không gỡ.

Buồn chán là cảm giác dễ hiểu của các cổ động viên Việt Nam.

Buồn chán nhưng người hâm mộ vẫn thương U23 Việt Nam.

Trên mạng xã hội, các Facebooker thể hiện sự đồng cảm cùng các tuyển thủ của U23 Việt Nam.

"Một hành trình rực rỡ và quả cảm rồi!".

Người dùng mạng xã hội kêu gọi sự thấu hiểu cho nỗ lực của U23 Việt Nam.

Một bình luận đánh giá chiến thắng của U23 Trung Quốc là xứng đáng.