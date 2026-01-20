Mẫu iPhone người dùng nên tránh xuống tiền dù vẫn rất mới

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu iPhone 16e, một sản phẩm kết hợp linh kiện từ nhiều thế hệ iPhone khác nhau và trang bị chip mới nhất cùng mức giá phải chăng. Tuy nhiên, nếu người dùng đang cân nhắc mua một chiếc iPhone 16e, tốt hơn hết hãy chờ đợi thêm thời gian.

iPhone 16e không đáng mua khi iPhone 17e có nhiều nâng cấp.

Theo những tin đồn gần đây, Apple dự kiến sẽ công bố iPhone 17e vào đầu tháng 2 hoặc tháng 3 tới. Mặc dù những thay đổi có thể không lớn, nhưng về tổng thể, iPhone 17e hứa hẹn sẽ là một bản nâng cấp hấp dẫn hơn.

Thiết kế và màn hình quen thuộc

Dựa trên thông tin rò rỉ, iPhone 17e vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế cơ bản của iPhone 16e, kết hợp khung nhôm và mặt lưng tối giản cùng một ống kính camera duy nhất. Đây là điều không quá ngạc nhiên vì dòng iPhone “e” của Apple chủ yếu nhằm cung cấp một chiếc iPhone với bộ xử lý cao cấp nhưng không có các công nghệ hiện đại khác để giảm chi phí.

Mặc dù iPhone 16e vẫn sẽ không lỗi thời trong thời gian ngắn, nhưng nếu chỉ xem xét riêng về thiết kế, đó không phải là lý do chính để người dùng mua ngay.

Để rõ hơn, iPhone 17e được cho là sẽ giữ nguyên màn hình OLED 6,1 inch với tần số quét 60Hz. Tuy không có ProMotion 120Hz hay màn hình luôn bật (AOD), một tin đồn cho thấy iPhone 17e sẽ được trang bị tính năng Dynamic Island giúp cải thiện giao diện và làm cho thiết bị trông hiện đại hơn.

Ngay cả khi có một camera, chiếc điện thoại iPhone 17e vẫn hiện đại hơn.

Hiệu năng cải thiện, kết nối tốt hơn

Trong khi iPhone 16e sử dụng chip A18, iPhone 17e dự kiến sẽ được trang bị chip A19 giúp mang lại hiệu năng CPU nhanh hơn khoảng 10% và hiệu năng đồ họa tốt hơn khoảng 20%. Mặc dù sự khác biệt này có thể không rõ ràng trong các tác vụ hàng ngày nhưng rất đáng giá cho những người yêu thích chơi game hoặc sử dụng ứng dụng đồ họa nặng.

iPhone 16e là thiết bị đầu tiên trang bị modem 5G tùy chỉnh của Apple, nhưng iPhone 17e sẽ sử dụng chip C1X nâng cấp giúp mang đến tốc độ mở khóa nhanh gấp đôi và tiết kiệm năng lượng hơn 30%. Kết quả là, khả năng thu sóng 5G tốt hơn và thời lượng pin lâu hơn.

Một trong những điểm yếu của iPhone 16e là thiếu tính năng MagSafe. Tuy nhiên, theo thông tin từ The Information, iPhone 17e sẽ khắc phục điều này khi triển khai MagSafe, cho phép người dùng tận dụng các phụ kiện MagSafe như ví, giá đỡ và pin dự phòng.

MagSafe sẽ được thêm vào trong sản phẩm iPhone "e" sắp tới?

Nếu không vội vàng mua điện thoại mới, việc chờ đợi iPhone 17e được xem là một quyết định thông minh cho mọi người. Mặc dù không có nâng cấp mang tính cách mạng, nhưng những cải tiến sẽ giúp iPhone 17e trở nên mạnh mẽ và hấp dẫn hơn.

Dự kiến, iPhone 17e sẽ được công bố trong vòng 1 đến 2 tháng tới, và nếu Apple giữ nguyên giá bán ở mức 599 USD (hoặc 16,99 triệu đồng như khi iPhone 16e ra mắt tại Việt Nam) đây sẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất trên thị trường năm 2026. Nếu mua iPhone 16e ngay bây giờ, có thể người dùng sẽ hối tiếc vì không chờ đợi phiên bản mới.