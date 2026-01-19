Lộ cụm camera mới trên Galaxy S26 Ultra lấy cảm hứng từ smartphone gập

Samsung đang trong quá trình phát triển dòng sản phẩm Galaxy S26 Series, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 25/2/2026. Mặc dù công ty chưa chính thức xác nhận thông tin về các mẫu điện thoại này, nhưng nhiều nguồn tin đáng tin cậy đã tiết lộ những chi tiết ban đầu, đặc biệt là về mẫu Galaxy S26 Ultra.

Leaker nổi tiếng @Iceuniverse đã cung cấp thông tin quan trọng về hiệu năng camera của Galaxy S26 Ultra. Theo @Iceuniverse, Samsung đang thay đổi cách hiển thị ảnh trên mẫu Ultra này, tập trung vào việc mang lại màu sắc chân thực và tự nhiên hơn, thay vì những hình ảnh sáng và bão hòa cao như trước.

Điều này có thể mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh gần gũi hơn với thực tế, mặc dù một số người dùng có thể cảm thấy ảnh chụp trông đơn giản hoặc kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, những ai đề cao tính chính xác màu sắc, đặc biệt là trong công việc chụp ảnh hoặc chỉnh sửa hậu kỳ, sẽ hoan nghênh sự thay đổi này.

Ngoài ra, leaker @Mohammed_K_2010 đã chia sẻ hình ảnh rò rỉ về thiết kế của Galaxy S26 Ultra. Những hình ảnh này cho thấy cụm camera của máy được tinh chỉnh nhẹ, tương tự như thiết kế trên các mẫu điện thoại màn hình gập như Galaxy Z Fold7 và Z TriFold. Điều này có thể cho thấy Samsung đang thống nhất ngôn ngữ thiết kế cho các sản phẩm cao cấp của mình.

Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ có màu Trắng Đá Cẩm Thạch. Mặc dù tất cả thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, nhưng những chi tiết này cho thấy Samsung đang chuẩn bị cho những nâng cấp đáng kể cho Galaxy S26 Ultra.

Dự kiến, Galaxy S26 Ultra sẽ mở bán từ ngày 11/3/2026. Hiện tại, giá bán chính thức cho các sản phẩm này tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều người hy vọng Samsung sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm từ 22,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, giống như dòng Galaxy S25.