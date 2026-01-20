Mẫu iPhone “fullbox” giá trị sử dụng vẫn còn nguyên dù ra mắt từ lâu

Một số yếu tố khiến iPhone 13 thu hút khách hàng chính là thiết kế tinh tế, chip A15 Bionic mạnh mẽ và hệ thống camera đáng tin cậy. Ngay cả những ngày đầu của năm 2026, thời điểm iPhone 17 nhận nhiều sự chú ý, nhiều người vẫn xem iPhone 13 là một trong những lựa chọn hợp lý nhất để mua.

iPhone 13 vẫn được bán dưới dạng fullbox tại Việt Nam, dù Apple đã ngừng sản xuất.

Để lý giải cho nguyên nhân iPhone 13 vẫn nhận sự quan tâm của người tiêu dùng, chúng ta hãy cùng nhìn qua hiệu năng, sự hỗ trợ phần mềm, camera, thời lượng pin và giá trị tổng thể của sản phẩm. Với những chi tiết này, hy vọng người dùng sẽ có quyết định thông minh trong việc có mua thiết bị hay không.

Hiệu năng

Hiệu năng của iPhone 13 vẫn rất ấn tượng vào năm 2026. Chip A15 Bionic trang bị trên thiết bị này vẫn có khả năng xử lý hầu hết các tác vụ, bao gồm cả những trò chơi đồ họa nặng và chỉnh sửa video. Mặc dù không phải là thiết bị mạnh nhất hiện nay, iPhone 13 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Sản phẩm vẫn cung cấp hiệu năng làm việc khá tốt, thậm chí cao hơn cả Pixel 10.

Theo bảng điểm hiệu năng, iPhone 13 có điểm lõi đơn là 2.314 và đa lõi là 5.493, những con số vượt trội hơn so với Google Pixel 10 mới ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, vốn có điểm tương ứng là 2.306 và 5.306.

Hỗ trợ và cập nhật phần mềm

Dựa trên lịch sử hỗ trợ phần mềm của Apple, iPhone 13 dự kiến sẽ nhận được các bản cập nhật iOS lớn ít nhất cho đến iOS 28. Như vậy, người dùng sẽ nhận được ít nhất 2 bản cập nhật phần mềm lớn nữa - một điều rất tốt cho một chiếc điện thoại đã hơn 4 năm tuổi. Cần nhớ rằng, chip A15 Bionic vẫn được sử dụng trên iPhone 14, có nghĩa không loại trừ khả năng iPhone 13 sẽ nhận bản cập nhật tương tự iPhone 14.

Nhiều khả năng máy vẫn nhận thêm ít nhất 2 bản cập nhật iOS nữa.

Tuy nhiên, có một lưu ý là iPhone 13 sẽ không hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence mới nhất do hạn chế về phần cứng. Trong thực tế, vấn đề này không quá đáng lo ngại bởi AI của Apple chưa thực sự đánh giá cao, và thậm chí iPhone 15 cũng không thể chạy bộ tính năng này.

Thời lượng pin và sạc

Khi ra mắt, iPhone 13 có thời lượng pin ấn tượng, nhưng đến năm 2026, thời lượng pin chỉ ở mức chấp nhận được khi so sánh với các sản phẩm thế hệ sau. Dẫu vậy, thời lượng của iPhone 13 vẫn đủ dùng cho 1 ngày với mức sử dụng nhẹ, mặc dù người dùng cũng không nên kỳ vọng quá nhiều khi chạy nhiều ứng dụng.

Điện thoại sử dụng cổng sạc Lightning "hơi cũ".

Ngoài lựa chọn iPhone 13 fullbox (mới 100%), người dùng cần chú ý đến tình trạng pin nếu mua iPhone 13 likenew, tốt nhất nên chọn những chiếc có tình trạng trên 80%. Một điểm cần lưu ý là iPhone 13 sử dụng cáp sạc Lightning, điều này có thể gây bất tiện vì hầu hết các iPhone hiện nay đã chuyển sang USB-C kể từ sau iPhone 15.

Thiết kế và chất lượng camera

Về thiết kế, iPhone 13 vẫn giữ được vẻ hiện đại với khung nhôm và mặt trước được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield. Màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch vẫn sắc nét và hiển thị màu sắc chính xác, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, người dùng sẽ không có một số tính năng mới như Always-On Display và 120Hz ProMotion có trên các mẫu mới hơn.

Chất lượng camera về cơ bản rất ổn ở thời điểm hiện tại.

Camera của iPhone 13 vẫn giữ được chất lượng tốt với hệ thống camera kép 12 MP. Đến năm 2026, máy vẫn cho ra những bức ảnh sắc nét và video chất lượng cao, đủ để chia sẻ trên mạng xã hội. Mặc dù thiếu một số tính năng mới, hiệu năng chụp ảnh tổng thể của iPhone 13 vẫn rất ấn tượng.

Có nên mua iPhone 13?

Vào năm 2026, iPhone 13 đã không còn được sản xuất và bán bởi Apple, nhưng người dùng vẫn có thể tìm mua các sản phẩm dạng fullbox có giá khoảng 12,5 triệu đồng hoặc likenew có giá khoảng 8,9 triệu đồng (tùy tình trạng và bộ nhớ trong). Đây là lựa chọn tốt cho những người có ngân sách hạn chế muốn gia nhập hệ sinh thái Apple, hoặc những ai chỉ cần một thiết bị cho các tác vụ cơ bản.

Mọi thứ đang khiến iPhone 13 trở thành lựa chọn thú vị cho nhiều người trong giai đoạn cuối năm.

Ngược lại, những người dùng chuyên nghiệp cần tính năng nâng cao, game thủ hoặc những ai muốn sử dụng điện thoại trong nhiều năm tới có thể nên xem xét các mẫu mới hơn.