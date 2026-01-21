Đình Bắc - U23 Việt Nam xin lỗi và phản ứng của cộng đồng mạng

Sau thất bại đáng tiếc của U23 Việt Nam tại trận bán kết VCK U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Theo đó, anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!". Đi kèm bài viết là bức ảnh chụp đang quỳ gối, cúi đầu sát sân cỏ, thể hiện rõ tâm trạng buồn bã và thất vọng.

Bài đăng của Đình Bắc trên Facebook.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác chỉ sau ít giờ. Dù đội tuyển không thể giành kết quả như mong đợi, phần lớn người hâm mộ vẫn dành cho cầu thủ trẻ những lời động viên, khích lệ rất chân thành.

Tài khoản Hiên Dinh nhắn nhủ: "Vậy là cố gắng lắm rồi em. Quả bóng tròn mà em. Thua keo này ta bày keo khác. Mạnh mẽ lên em". Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều cổ động viên, khi họ hiểu rằng bóng đá luôn có thắng có thua, điều quan trọng là tinh thần không bỏ cuộc.

Một cổ động viên khác là Trương Minh Quân để lại bình luận đầy tình cảm: "Không top 2 thì top 3, không phải buồn em ạ. Công sức của chú cùng anh em mọi người đều trân trọng rồi! Cố trận cuối rồi về ăn tết em nhé".

Đáng chú ý nhất trong phần bình luận là lời động viên từ đàn anh Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh viết: "Các em vẫn sẽ trở về trong vòng tay và tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì những gì đã cống hiến ở hành trình vừa qua. Giờ là lúc phải vững vàng và mạnh mẽ hơn để chiến đấu ở trận đấu cuối cùng. Cố lên các bạn trẻ!".

Dưới bình luận của Quế Ngọc Hải, tài khoản Ngọc Bùi bày tỏ: "Đội tuyển đã hết sức mình vì màu cờ sắc áo, các cổ động viên luôn bên đội tuyển và mình hãy đứng lên, bước tiếp các em nhé!". Trong khi đó, tài khoản có Minh Anh nhìn nhận kết quả một cách tích cực: "Lọt vào vòng ni là quá tuyệt vời rồi".

Nhiều người nhắc nhở Đình Bắc và các đồng đội rằng, hành trình của U23 Việt Nam tại giải vẫn chưa kết thúc: "Còn trận tranh 3 với Hàn Quốc nữa, em ơi cố lên. Tất cả mọi thứ mọi người làm đều tốt rồi".

Phản ứng chung của cộng đồng mạng cho thấy người hâm mộ Việt Nam vẫn rất bao dung với đội tuyển. Họ hiểu rằng, Đình Bắc cùng các đồng đội đã nỗ lực hết sức trong suốt hành trình vừa qua. Thay vì chỉ trích, đa số chọn cách đồng hành, động viên để các cầu thủ đứng dậy mạnh mẽ hơn.