Samsung chuẩn bị cuộc đua cấu hình với loạt nâng cấp lớn cho Galaxy S26

Theo nguồn tin từ Alchimist Leaks, Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu màn hình OLED M14 QHD 6,9 inch, camera chính 200 MP, camera siêu rộng 50 MP, camera tele 5x 50 MP và camera 3x chưa được xác định. Pin của phiên bản này có dung lượng 5.400 mAh, tuy nhiên đây chỉ là các thông số tạm thời.

Samsung muốn lấy lại sự uy phong trên thị trường điện thoại Android.

Trong khi đó, Galaxy S26+ sẽ có màn hình QHD 6,7 inch, camera chính 50 MP được nâng cấp, camera siêu rộng 50 MP, camera tele 3x 12 MP và pin 4.900 mAh. Đối với phiên bản Galaxy S26, thông số rò rỉ cho biết điện thoại này sẽ đi kèm màn hình QHD 6,3 inch, camera chính 50 MP, camera siêu rộng 50 MP, camera tele 3x 12 MP và pin từ 4.200 đến 4.300 mAh.

Chip của dòng Galaxy S26 sẽ được phân chia theo khu vực, với Exynos 2600 được sử dụng ở một số thị trường và Snapdragon 8 Gen 5 Elite ở những nơi khác. Đáng chú ý, thông tin rò rỉ cũng xác nhận rằng mẫu Galaxy S26 Edge đã bị hủy bỏ, trong khi mẫu mỏng hơn vẫn chưa được xác định.

Nếu các thông số kỹ thuật này được giữ nguyên, dòng Galaxy S26 sẽ có những thay đổi đáng kể. Camera sẽ được cải tiến trên toàn bộ dòng sản phẩm, việc phân chia chip có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế tùy theo từng quốc gia, và màn hình QHD chung sẽ nâng cao chất lượng hiển thị cho cả ba phiên bản.

Với độ phân giải 200 MP của phiên bản Galaxy S26 Ultra và cảm biến 50 MP của Galaxy S26 và S26+, người dùng sẽ có những bức ảnh chụp hàng ngày sắc nét hơn. Các tấm nền QHD sẽ giúp văn bản, giao diện người dùng và video trở nên rõ nét hơn, ngay cả khi không sử dụng phiên bản Ultra.

Galaxy S26 Ultra sẽ có nhiều cải tiến thú vị.

Việc nâng cấp sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các mẫu cơ bản mang lại cảm giác cao cấp. Nếu thông số kỹ thuật được xác nhận, Galaxy S26 và S26+ sẽ là lựa chọn mạnh mẽ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, trong khi Galaxy S26 Ultra sẽ tập trung vào năng suất với kích thước lớn và bút S Pen hữu ích cho việc ghi chú và chỉnh sửa nhanh.

Lưu ý rằng thông số kỹ thuật cuối cùng của Galaxy S26 series có thể thay đổi trước khi ra mắt. Chi tiết về thông số camera, hồ sơ pin và thông tin về chip vẫn là một dấu hỏi chờ được tiết lộ trong tương lai không xa.