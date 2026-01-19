iPhone 17 Pro Max cũ đã xuất hiện: Rẻ hơn máy mới nguyên seal tới 9 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max ra mắt cuối quý III/2025 và đã có mặt tại Việt Nam tròn 4 tháng, nhanh chóng trở thành tâm điểm của iFan nhờ loạt nâng cấp rõ rệt từ thiết kế, màn hình đến hiệu năng, camera và pin. Trong khi máy mới nguyên seal đang có giá không hề rẻ thì những chiếc máy cũ (like new) đầu tiên đã xuất hiện tại một số hệ thống bán lẻ.

iPhone 17 Pro Max cũ đang có giá tốt hơn tiền triệu so với máy mới.

Ghi nhận ngày 19/1, iPhone 17 Pro Max like new có giá từ 33,19 triệu đồng cho tới 47,99 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng máy. Chẳng hạn, iPhone 17 Pro Max 256GB có cấn và xước được bán ở mức 33,19 triệu đồng (tiết kiệm 4,5 triệu đồng so với máy mới), trong khi máy đẹp là 35,19 triệu đồng.

Phiên bản 512GB có giá cao hơn, vào khoảng 42,29 - 42,99 triệu đồng cho máy đẹp, không quá chênh lệch so với giá máy mới. Còn phiên bản 1TB vào 47,99 triệu đồng cho máy đã kích hoạt bảo hành, giúp iFan tiết kiệm 3 triệu đồng so với mua máy mới.

Danh dách một số iPhone 17 Pro và Pro Max cũ tại một hệ thống lớn.

Hiện, PV ghi nhận iPhone 17 Pro Max 2TB hàng like new rất hiếm hoi trên thị trường. Một trong những chiếc máy như vậy là hàng đã sử dụng tại chính hệ thống bán lẻ (có thể là hàng trưng bày, hàng mẫu để chụp ảnh) có giá 54,31 triệu đồng, rẻ hơn tận gần 9 triệu đồng. Tuy nhiên, hệ thống bán lẻ công bố chỉ có 1 sản phẩm, nên khả năng hết hàng là rất cao tính tới thời điểm hiện tại.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 Pro Max cũ:

Phiên bản Giá máy mới (triệu đồng) Giá máy cũ (từ... triệu đồng) 256GB 37,69 33,19 512GB 43,99 42,29 1TB 50,99 47,99 2TB 62,99 54,31

* Giá tham khảo ngày 19/1/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Về sản phẩm, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ dáng vẻ cao cấp quen thuộc của iPhone nói chung, cho cảm giác cầm nắm dễ chịu, song Apple đã chuyển từ mặt lưng kính mờ sang vỏ nhôm nguyên khối. Thay đổi này giúp trọng lượng nhẹ hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn khi xử lý tác vụ nặng kéo dài.

Ngoại hình iPhone 17 Pro Max tạo dấu ấn với cụm camera hình chữ nhật đặt ngang, kéo dài gần hết mặt lưng, khác hẳn cụm vuông lệch góc trên iPhone 16 Pro Max. Thiết kế mới mang lại cảm giác hiện đại và giúp phân biệt rõ hai thế hệ. Apple cũng bổ sung ba màu sắc mới gồm Cam Vũ Trụ, Xanh đậm và Bạc. Bên trong, máy có tùy chọn bộ nhớ lên tới 2TB, cài sẵn iOS 26 ngay khi xuất xưởng.

Màn hình được phủ lớp chống phản chiếu, hỗ trợ sử dụng ngoài trời tốt hơn. Độ sáng tối đa tăng từ 2.000 nits lên 3.000 nits, kết hợp kính Ceramic Shield cải tiến giúp tăng khả năng chống trầy xước và va đập. Hiệu năng là điểm nhấn lớn với chip A19 Pro mạnh nhất từng xuất hiện trên iPhone, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi do Apple phát triển, cho mức cải thiện khoảng 40% so với A18 Pro khi chơi game AAA hay render video 4K.

Camera Telephoto được nâng cấp từ 12MP lên 48MP, hỗ trợ zoom quang học 8x thay cho 5x trước đây. Viên pin dung lượng lớn kết hợp chip A19 Pro tiết kiệm điện mang lại thời gian sử dụng ấn tượng, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 40W, nạp 50% pin trong khoảng 20 phút.