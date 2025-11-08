Rò rỉ camera và pin của iPhone 18 Pro, Galaxy S27 Ultra phải dè chừng

Thị trường công nghệ vừa chứng kiến màn ra mắt của dòng iPhone 17, và trong khi Samsung đang rục rịch chuẩn bị cho Galaxy S26 vào đầu năm tới, Apple dường như đã bắt đầu "cuộc chơi" cho năm 2026. Các báo cáo rò rỉ về iPhone 18 Pro báo hiệu những nâng cấp lớn đang được "táo khuyết" thử nghiệm.

Apple sẽ gây áp lực lớn lên Samsung với iPhone 18 Pro?

Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Digital Chat Station trên mạng Weibo, Apple đang xem xét một công nghệ đục lỗ HIAA hoàn toàn mới. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể kích thước của lỗ camera, có khả năng tiến tới một thiết kế màn hình đục lỗ gần như hoàn hảo.

Quan trọng hơn, nguồn tin khẳng định Apple đang tích cực thử nghiệm camera chính có khẩu độ biến thiên. Cùng với đó, iPhone 18 Pro và Pro Max được đồn đoán sẽ trang bị cảm biến camera zoom liên tục, thay thế cho các giải pháp zoom quang học cũ.

Đây được xem là động thái trực tiếp thách thức vị thế nhiếp ảnh của dòng Ultra từ Samsung.

Khả năng nhiếp ảnh trên iPhone 18 Pro sẽ được nâng tầm với camera khẩu độ biến thiên.

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất được cho là sẽ nằm ở bộ phận pin. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ được cho là đang trong quá trình phát triển công nghệ pin vỏ thép (steel-shell battery).

Sản phẩm này đang được xem xét để tích hợp vào mô-đun quản lý năng lượng. Nếu các thử nghiệm diễn ra thuận lợi và cho kết quả khả quan, iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ là những mẫu máy đầu tiên khai tử công nghệ pin hiện tại, hứa hẹn một bước tiến lớn về tuổi thọ và độ bền.

Về ngoại hình, iPhone 18 Pro dự kiến vẫn giữ lại cụm camera lớn đặc trưng của iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, Apple có thể đang xem xét đưa "các yếu tố thiết kế trong suốt" vào phần lồi camera, tạo nên một diện mạo khác biệt và độc đáo hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Những nâng cấp này của Apple khiến sứ mệnh tương lai của dòng Galaxy Ultra trở nên rõ ràng và áp lực hơn. Nếu Apple thực sự mang camera khẩu độ biến thiên lên iPhone vào năm tới, Samsung sẽ buộc phải nâng tầm tiêu chuẩn trên Galaxy S27 Ultra. Người hâm mộ của cả hai "ông lớn" đều có thể kỳ vọng vào những nâng cấp camera và pin lớn nhất trong năm 2027.