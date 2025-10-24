Redmi Turbo 5 xác nhận sớm ra mắt, hiệu năng mạnh và pin 9.000 mAh

Trong bối cảnh Redmi chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng sản phẩm Redmi K90 vào ngày 23/10, thông tin mới về điện thoại Redmi Turbo 5 đã xuất hiện. Chuyên gia rò rỉ Smart Pikachu đã chia sẻ trên Weibo rằng Redmi Turbo 5 sẽ được ra mắt sớm hơn so với người tiền nhiệm.

Ảnh minh họa

Theo nguồn tin, Redmi đang tìm cách chiếm ưu thế trên thị trường với việc phát hành Redmi Turbo 5, được trang bị chip MediaTek Dimensity hoàn toàn mới, được coi là nền tảng flagship cho điện thoại tầm trung. Chip này có thể là Dimensity 8500 Ultra, dự kiến cũng sẽ được sử dụng trên các mẫu điện thoại như Oppo Reno 15 Pro, Honor Power 2 và Realme Neo 8.

Redmi Turbo 5 sẽ có thiết kế camera đơn giản và khung kim loại ở giữa. Về mặt bảo mật, thiết bị sẽ được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và pin lớn hơn so với thế hệ trước. Một thông tin rò rỉ trước đó cho biết, máy sẽ sở hữu màn hình OLED LTPS phẳng 1,5K với các góc bo tròn lớn, pin 9.000 mAh+ và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Ngoài ra, Redmi Turbo 5 cũng sẽ có khả năng chống nước toàn diện, đạt tiêu chuẩn IP68/69.

Mặc dù có thông tin cho rằng Redmi Turbo 5 sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2026, nhưng với việc thương hiệu đang đẩy nhanh tiến độ, sản phẩm dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 11 năm nay. Trước đó, Redmi Turbo 4 đã ra mắt vào tháng 1 năm nay, và việc Turbo 5 ra mắt sớm là khả thi vì nó đã đạt chứng nhận vô tuyến tại Trung Quốc.

Dòng sản phẩm này cũng bao gồm Redmi Turbo 5 Pro, tuy nhiên, thiết bị này có thể sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, Poco X7 Pro, ra mắt đầu năm nay trên thị trường toàn cầu, là phiên bản đổi tên của Redmi Turbo 4. Do đó, Poco X8 Pro, đã được cơ quan chứng nhận EEC của châu Âu phê duyệt, có thể là phiên bản đổi tên của Turbo 5.