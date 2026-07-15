Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi mỗi sáng ngủ dậy đã lướt điện thoại?

Theo dữ liệu gần đây, một người bình thường dành hơn 4,5 giờ mỗi ngày cho smartphone. Có khoảng 70% đến 80% người dân kiểm tra điện thoại trong vòng 10 phút sau khi thức dậy.

Việc mở điện thoại vào buổi sáng để tìm kiếm các nội dung tích cực có thể tạo động lực cho một ngày làm việc. Một nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy 70% trong số 60 người tham gia coi việc lướt điện thoại buổi sáng là một cách thư giãn để bắt đầu ngày mới, với điều kiện thời gian sử dụng phải ngắn.

Thói quen xem điện thoại ngay sau khi ngủ dậy tưởng như vô hại lại có thể phá hỏng một ngày của bạn. Ảnh: mibluedaily

Dù mạng xã hội mang lại những lợi ích nhất định khi được sử dụng điều độ, thực tế là phần lớn người dùng không thể duy trì việc này trong thời gian ngắn. Khi mở điện thoại vào buổi sáng, chúng ta thường không quá chọn lọc nội dung. Từ email, tin tức cho đến các bài đăng trên mạng xã hội, không có gì đảm bảo các nội dung này hoàn toàn tích cực và điều đó dễ gây ra cảm giác quá tải.

Có những thói quen xấu cụ thể liên quan đến thời gian sử dụng màn hình vào sáng sớm. Một trong số đó là "doomscrolling" (lướt mạng độc hại) - hành vi liên tục đọc các tin tức và nội dung đau buồn, tiêu cực. Tiếp theo là hiện tượng "brain rot" (thối não), ám chỉ tình trạng sương mù trí não xảy ra sau khi tiêu thụ quá nhiều nội dung kém chất lượng với tốc độ nhanh trên mạng.

Nếu liên tục lướt các video ngắn ngay khi thức dậy, bạn có thể khiến đầu óc mệt mỏi trước cả khi kịp bước chân xuống giường.

Ngoài ra, thời gian lướt điện thoại cũng chính là thời gian và sự chú ý bị chuyển hướng khỏi người bạn đời, dễ dẫn đến cảm giác tức giận và oán giận từ đối phương.

Theo nghiên cứu quy mô nhỏ kể trên, các tác hại của việc lướt điện thoại buổi sáng bao gồm:

Gia tăng căng thẳng và lo âu: Sử dụng điện thoại quá mức có thể dẫn đến các triệu chứng trầm cảm, lo âu, căng thẳng và chất lượng giấc ngủ kém. Việc dung nạp quá nhiều nội dung vô bổ và tin tức tiêu cực sẽ kích hoạt phản ứng căng thẳng của não bộ, định hình tâm trạng tiêu cực cho cả ngày.

Giảm năng suất làm việc: Dành 10 đến 30 phút để lướt điện thoại làm trì hoãn ngày mới của bạn, tạo ra một quán tính trì hoãn và khiến bạn dễ lặp lại hành vi này nhiều lần sau đó.

Xáo trộn thói quen buổi sáng: Thời gian lướt điện thoại càng nhiều thì thời gian chuẩn bị đi làm, đi học, đến phòng tập hoặc các hoạt động khởi động ngày mới càng ít đi.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh xa điện thoại trong khoảng 30 phút đến 1 giờ đầu tiên mỗi ngày, kể cả vào cuối tuần. Bạn có thể ngoại lệ kiểm tra các cuộc gọi hoặc tin nhắn nhỡ quan trọng, nhưng sau đó hãy đặt điện thoại xuống ngay. Vì nhiều người dùng điện thoại làm báo thức, việc mua một chiếc đồng hồ báo thức truyền thống có thể giúp giảm bớt sự cám dỗ này.

Thay vì dành thời gian cho màn hình vào sáng sớm, bạn có thể chuyển sang các hoạt động chánh niệm để có một khởi đầu thanh tịnh như: thiền định từ 10 đến 20 phút, tập thở giúp giải phóng độc tố, hoặc viết nhật ký để xử lý cảm xúc và kích hoạt não bộ.