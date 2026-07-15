“Điều hòa ngoài trời” của Trung Quốc làm xôn xao mạng xã hội vì ý tưởng lạ

Khi nhiệt độ môi trường tại Vân Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) lên tới 38°C, cư dân của một khu chung cư cao tầng không chỉ bật điều hòa mà còn theo dõi hệ thống mưa nhân tạo phun từ mái nhà. Hệ thống này sử dụng công nghệ phun sương điều khiển bằng cảm biến, giúp làm mát không khí và bề mặt xung quanh từ 5-8°C chỉ trong vài phút, theo thông tin từ các báo cáo truyền thông Trung Quốc và được tờ India Today trích dẫn.

Với những lớp sương mù trải dài xuống mặt tiền các tòa nhà, hiệu ứng của hệ thống này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội như Reddit và Instagram. Đây không chỉ là một giải pháp giải trí mà còn là một phần của cơ sở hạ tầng khí hậu hoạt động hiệu quả.

Hệ thống phun sương hoạt động như một bộ điều nhiệt thông minh cho cả khu phố, tạo ra thời tiết nhân tạo thay vì chỉ điều chỉnh nhiệt độ.

Nguyên lý hoạt động dựa trên cơ chế làm mát bằng bay hơi. Các vòi phun áp suất cao trên mái nhà phun nước thành những giọt nhỏ li ti, bay hơi trước khi chạm đến người đi bộ bên dưới. Khi bay hơi, những giọt nước này hấp thụ nhiệt từ không khí xung quanh, tương tự như cơ chế mồ hôi của con người. Theo báo cáo, nhiệt độ bề mặt mái nhà đã giảm từ 32,6°C xuống 31,0°C trong các khoảng thời gian thử nghiệm ngắn.

Hệ thống hoạt động khi nhìn từ trên cao.

Hệ thống này được tự động kích hoạt khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép và không cần thao tác thủ công. So với điều hòa không khí thông thường, mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống phun sương này thấp hơn đáng kể nhờ vào việc sử dụng máy bơm và vòi phun thay cho máy nén và chất làm lạnh.

Mặc dù hệ thống phun sương đã được triển khai tại nhiều công viên, quảng trường và trạm xe buýt ở Trung Quốc, việc mở rộng quy mô đến các tòa nhà chung cư cao tầng vẫn còn nhiều thách thức. Khán giả toàn cầu đang đặt câu hỏi về lý do tại sao các thành phố khác chưa áp dụng giải pháp này, mặc dù cơ sở khoa học đã được chứng minh. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết mái nhà xanh có thể giảm nhiệt độ không khí xung quanh lên đến 11°C thông qua quá trình thoát hơi nước.

Tuy nhiên, một số vấn đề cần được xem xét, như mức tiêu thụ nước, chi phí bảo trì và tác động của nhiệt độ trong nhà, vẫn chưa được công bố rõ ràng. Đây là lý do dẫn đến nhiều sự nghi ngờ về tính khả thi của hệ thống ở những khu vực khan hiếm nước.

Khi nhìn từ mặt đất.

Nếu dữ liệu về hiệu suất và chi phí được chứng minh là tốt, các hệ thống tương tự có thể được áp dụng rộng rãi tại các thành phố trên toàn thế giới. Các tòa nhà ngày càng được coi là cơ sở hạ tầng khí hậu chủ động, không chỉ đơn thuần là lưới điện hay điều hòa không khí. Mái nhà có thể đảm nhiệm nhiều công việc làm mát hơn cả bộ điều chỉnh nhiệt trong tương lai.