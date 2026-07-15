Không cần va chạm trực tiếp, hành tinh bí ẩn vẫn có thể xóa sổ 95% sự sống Trái Đất

Lịch sử Trái Đất từng chứng kiến những đợt suy sụp thảm khốc khi các cuộc đại tuyệt chủng liên tiếp xóa sổ số lượng lớn sinh vật. Bên cạnh vụ va chạm Chicxulub hủy diệt khủng long, nhiều cuộc khủng hoảng cổ đại khác vẫn chưa tìm được tác nhân rõ ràng. Mới đây, giáo sư Daniele Fargion từ đại học Rome (Ý) đã đưa ra giả thuyết chấn động: Một số thảm họa sinh học lớn có thể bắt nguồn từ lực kéo thủy triều của các hành tinh lùn vô hình đi ngang qua gần Trái Đất.

Hình minh họa.

Manh mối hóa thạch san hô và rào chắn sinh tồn cho tương lai nhân loại

Theo nghiên cứu công bố vào tháng 6/2025, các thiên thể khổng lồ từ vùng ngoài Hệ Mặt Trời có thể bị nhiễu động hấp dẫn đẩy vào vùng trong. Thay vì va chạm trực tiếp, một chuyến bay áp sát ở cự ly gần của chúng sẽ tạo ra lực hút mạnh làm biến dạng lớp vỏ và xáo trộn khí hậu. Hệ quả là Trái Đất phải hứng chịu những dấu ấn thủy triều hủy diệt gồm sóng thần khổng lồ, biển thoái, núi lửa phun trào hàng loạt và các trận mưa sao băng đồng loạt.

Cơ chế bạo lực này giúp giải thích các hồ sơ địa chất phức tạp, đặc biệt là cuộc đại tuyệt chủng Permi/Trias cách đây 251 triệu năm – nơi 80-95% chủng loài bị xóa sổ mà không để lại hố thiên thạch. Manh mối của các chuyến bay áp sát còn được tìm thấy trong hệ Trái Đất - Mặt Trăng. Hóa thạch san hô kỷ Devon cho thấy tốc độ giảm số ngày trong năm đột ngột chậm lại, chứng minh khoảng cách Trái Đất và Mặt Trăng từng bị kéo xa ra một tỷ lệ lớn do lực hút của hành tinh ghé thăm.

Nghiên cứu cho rằng các vụ va chạm với các vật thể có khối lượng hành tinh có thể đã tạo ra sự quay lệch trục của các hành tinh. Có thể là nguyên nhân của các vụ va chạm.

Sự bất thường này cũng xuất hiện khắp Hệ Mặt Trời như trục nghiêng của Sao Thiên Vương, quỹ đạo nghịch hành của một số mặt trăng hay nguồn năng lượng bí ẩn của Sao Mộc. Giáo sư Fargion cảnh báo thảm họa này hoàn toàn có thể lặp lại trong tương lai nếu quần thể hành tinh lùn xa xôi đột ngột xâm nhập. Để sống sót qua những cơn sóng thủy triều kéo dài nhiều năm, nhân loại được khuyến cáo cần xây dựng các nơi trú ẩn an toàn trên đỉnh các dãy núi cao từ 2-3 km.

Giả thuyết áp sát này đồng thời đưa ra một góc nhìn mới để giải thích Nghịch lý Fermi nổi tiếng về sự im lặng của các nền văn minh ngoài hành tinh. Tác giả lập luận rằng sự sống trong vũ trụ vốn không ổn định và rất ngắn ngủi. Chính các cuộc tuyệt chủng do thủy triều vật lý thiên văn đã định kỳ xóa sổ các nền văn minh tiên tiến, ép buộc sự sống phải liên tục tái lập trở lại cấp độ nguyên thủy, thấp kém và hoàn toàn câm lặng.