Redmi Turbo 6 Max lộ cấu hình với màn tới 7 inch, pin 10.000 mAh+

Đầu tháng này, leaker uy tín Digital Chat Station đã tiết lộ thông tin về một chiếc điện thoại mới của Xiaomi, được trang bị viên pin khủng với dung lượng hơn 10.000 mAh. Tuy nhiên, thông tin ban đầu không đề cập đến vi xử lý của thiết bị. Mới đây, một bài đăng trên Weibo của Digital Chat Station đã cung cấp thêm nhiều chi tiết về chiếc điện thoại này.

Mặc dù tên gọi chính thức của sản phẩm vẫn chưa được xác nhận, nhiều người dự đoán rằng đây chính là Redmi Turbo 6 Max - một mẫu smartphone có khả năng tạo ra xu hướng mới về pin "siêu khủng" trong phân khúc tầm trung cận cao cấp.

Theo thông tin rò rỉ, Redmi Turbo 6 Max có thể sở hữu màn hình 7 inch với độ phân giải 2K, đi kèm với chipset Dimensity 9-series mạnh mẽ, được sản xuất trên tiến trình 3nm. Nguyên mẫu hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm với nền tảng phần cứng cao cấp, hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho cả nhu cầu giải trí và gaming.

Để so sánh, mẫu Redmi Turbo 5 Max hiện tại sử dụng chip Dimensity 9500s, do đó, nhiều khả năng mẫu máy kế nhiệm sẽ được trang bị chip Dimensity 9500 mạnh mẽ hơn. Điểm nổi bật của Redmi Turbo 6 Max chính là viên pin khủng với dung lượng vượt mức 10.000 mAh.

Nếu Xiaomi có thể cân bằng tốt giữa trọng lượng, độ dày và khả năng tản nhiệt, sản phẩm này sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người thường xuyên chơi game, xem video hoặc cần một chiếc điện thoại pin "trâu" thực thụ.

Ngoài ra, một thông tin rò rỉ trước đó cũng cho thấy Redmi Turbo 6 Max có thể được trang bị cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình, khung giữa bằng kim loại cùng khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP68/IP69. Những trang bị này thường thấy trên các thiết bị cao cấp hơn, cho thấy Xiaomi đang nỗ lực nâng tầm dòng sản phẩm Turbo lên một vị thế mới.