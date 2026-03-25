Redmi Note 17 Pro Max rò rỉ thông số "khủng": Pin 10.000 mAh, camera 200MP

Leaker uy tín Digital Chat Station vừa gây xôn xao trên mạng xã hội khi tiết lộ rằng một thương hiệu con của nhà sản xuất lớn đang tích cực thử nghiệm nguyên mẫu điện thoại với thông số kỹ thuật ấn tượng. Giới công nghệ nhanh chóng nhận định rằng đây chính là sản phẩm đến từ Redmi, thương hiệu con của Xiaomi.

Nguyên mẫu này gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh 100W và hệ thống camera chính 200MP. Những thông tin rò rỉ này cũng cho thấy Xiaomi đang có kế hoạch đồng nhất lại cách đặt tên sản phẩm. Thay vì ra mắt theo thứ tự thông thường, phiên bản kế nhiệm của chiếc Redmi Note 15 Pro Plus có khả năng sẽ "nhảy cóc" qua thế hệ 16 để mang tên Redmi Note 17 Pro Max.

Việc trang bị viên pin 10.000 mAh không chỉ đơn thuần là một chiêu trò quảng cáo, mà còn là một chiến lược tính toán kỹ lưỡng trong bối cảnh thị trường hiện nay. Theo các cuộc thảo luận nội bộ bị rò rỉ, ngành công nghiệp smartphone đang phải đối mặt với giá chip nhớ NAND flash tăng cao. Khi chi phí mở rộng dung lượng lưu trữ (ROM) trở nên đắt đỏ, các nhà sản xuất đã quyết định đầu tư vào các cải tiến về pin.

Mặc dù giới hạn dung lượng pin tối đa cho sản xuất hàng loạt hiện đang ở mức 12.000 mAh, nhưng con số 10.000 mAh của Redmi được xem là lý tưởng. Nó mang lại sự cân bằng xuất sắc giữa thời gian sử dụng, khả năng tản nhiệt và độ mỏng của thiết bị. Để bù đắp cho khả năng lưu trữ có thể bị hạn chế, Xiaomi dự kiến sẽ tích hợp các gói lưu trữ đám mây lớn vào hệ điều hành HyperOS.

Mặc dù thông tin về vi xử lý và phiên bản phần mềm của thiết bị này vẫn chưa được công bố, nhưng chúng ta có thể dựa vào thế hệ tiền nhiệm để hình dung sức mạnh của nó. Redmi Note 15 Pro Plus trước đó được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s thế hệ thứ 4, màn hình 6.83 inch độ phân giải 1.5K siêu sáng và độ bền cao nhờ khả năng chống nước và va đập.

Sự kết hợp giữa viên pin 10.000 mAh, sạc nhanh 100W và cảm biến 200MP hứa hẹn sẽ nâng cao tiêu chuẩn của smartphone tầm trung. Người dùng sẽ có thể sử dụng máy trong nhiều ngày mà không phải lo lắng về tốc độ sạc, đồng thời tận hưởng trải nghiệm giải trí tuyệt vời khi di chuyển.