Redmi Note 15 Pro 4G bản toàn cầu lộ cấu hình ấn tượng: Camera 200MP, pin 6.500 mAh

Theo GSMArena, Xiaomi đang nỗ lực để sớm ra mắt dòng sản phẩm Redmi Note 15 trên thị trường toàn cầu. Một nguồn tin vừa tiết lộ thông tin cấu hình của mẫu Redmi Note 15 Pro 4G.

Cụ thể, Redmi Note 15 Pro 4G sẽ được trang bị màn hình OLED 6.77 inch với độ phân giải Full-HD+, hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị ấn tượng. Điện thoại này sẽ sở hữu pin 6.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 65W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong suốt cả ngày.

Về hiệu năng, Redmi Note 15 Pro 5G sẽ được trang bị chip Helio G200 Ultra của MediaTek, đi kèm với 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, cho phép người dùng trải nghiệm đa nhiệm mượt mà và không gian lưu trữ rộng rãi.

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, mẫu smartphone này sẽ có camera chính 200MP, hứa hẹn mang đến những bức ảnh chất lượng cao. Hiện tại, Redmi Note 15 Pro 5G đã được niêm yết tại Ý với mức giá 293.9 EUR (khoảng 9 triệu đồng). Tuy nhiên, thời điểm ra mắt chính thức của dòng Redmi Note 15 trên thị trường toàn cầu vẫn chưa được xác định.