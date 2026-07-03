Cách chọn đường di chuyển trên Google Maps sao cho tiết kiệm xăng

Smartphone hiện nay không chỉ là công cụ kết nối mạng xã hội mà còn hỗ trợ chúng ta trong các hoạt động hàng ngày như liên lạc và định vị. Đối với người dùng Android, Google Maps thường là lựa chọn hàng đầu để lên kế hoạch di chuyển và khám phá những địa điểm mới. Mặc dù Apple Maps cũng có nhiều tính năng hấp dẫn, nhưng Google Maps vẫn giữ vững vị thế với lượng người dùng đông đảo nhờ vào hơn một thập kỷ phát triển và cập nhật bản đồ, bao gồm cả những vùng nông thôn hẻo lánh.

Biểu tượng chiếc lá xanh báo hiệu quãng đương di chuyển tiết kiệm nhiên liệu.

Google Maps cung cấp giao diện thân thiện và dễ sử dụng, nhưng nhiều tính năng hữu ích có thể bị người dùng bỏ qua. Một trong số đó là biểu tượng chiếc lá xanh, xuất hiện khi người dùng chọn tuyến đường đến điểm muốn tới. Biểu tượng này cho biết tuyến đường đó là lựa chọn thân thiện với môi trường nhất. Khi mở rộng chi tiết điều hướng, người dùng có thể xem lượng xăng tiết kiệm được và thời gian di chuyển so với tuyến đường nhanh nhất.

Google xác định tuyến đường thân thiện với môi trường dựa trên các yếu tố như tình trạng giao thông và điều kiện đường xá theo thời gian thực. Để tối ưu hóa trải nghiệm, người dùng có thể tùy chỉnh Google Maps để tự động chọn các tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu. Để thực hiện điều này, hãy vào Cài đặt trên ứng dụng, sau đó chọn Đi theo chỉ dẫn và bật tùy chọn “Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu”.

Đừng quên chọn phương tiện di chuyển để tối ưu hóa lựa chọn.

Ngoài ra, người dùng cũng nên nhập thông tin về loại phương tiện đang sử dụng, vì Google Maps tính toán các tuyến đường dựa trên giả định xe chạy bằng xăng hoặc dầu. Người dùng có thể chọn loại động cơ như xăng, dầu diesel, hybrid hoặc điện trong phần Cài đặt > Xe của bạn. Việc này giúp Google Maps ước tính chính xác hơn các tuyến đường thân thiện với môi trường.

Với những tính năng này, Google Maps không chỉ giúp người dùng di chuyển hiệu quả mà còn góp phần bảo vệ môi trường.