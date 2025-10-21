Redmi K90 Pro Max được xác nhận có pin khủng 7.560 mAh

Xiaomi sẽ chính thức ra mắt dòng điện thoại Redmi K90 vào ngày 23/10, với nhiều nâng cấp ấn tượng. Theo các thông tin rò rỉ gần đây, Redmi K90 hứa hẹn sẽ là một chiếc flagship hấp dẫn, sở hữu màn hình và camera chính tương tự như trên mẫu Xiaomi 17 Pro Max cao cấp hơn.

Mới đây, Xiaomi đã công bố một teaser, tiết lộ rằng Redmi K90 Pro Max sẽ được trang bị viên pin dung lượng lớn 7.560 mAh. Điện thoại này hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 22.5W.

Redmi K90 Pro Max sẽ có thời lượng pin ấn tượng

Về thiết kế, Redmi K90 Pro Max sở hữu màn hình OLED 6.9 inch với độ phân giải 2K và tần số quét 120Hz. Máy sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện HyperOS 3.0.

Bên trong, thiết bị được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và chip D2 cho hiệu năng đồ họa mạnh mẽ. Về khả năng nhiếp ảnh, cụm camera sau bao gồm cảm biến chính OmniVision Light Fusion 950 50 megapixel hỗ trợ OIS, camera tele tiềm vọng 50 megapixel với zoom quang 5x cũng có hỗ trợ OIS, cùng một camera góc siêu rộng.

Ngoài ra, những hình ảnh teaser gần đây cũng cho thấy K90 Pro Max sẽ được trang bị ba loa, trong đó có một loa Bose ở mặt sau. Thiết bị cũng đạt tiêu chuẩn chống bụi và kháng nước IP68/69, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng vượt trội cho người dùng.