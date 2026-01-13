Redmi K90 Ultra sẽ có quạt tản nhiệt tích hợp, pin 10.000 mAh, chip khủng

Thương hiệu con của Xiaomi, Redmi, nổi tiếng với việc ra mắt các dòng flagship Ultra vào giữa năm. Trước đây, các mẫu Redmi K60 Ultra, K70 Ultra và K80 Ultra đã được giới thiệu với các chipset Dimensity 9200+, 9300+ và 9400+ tương ứng. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy Redmi K90 Ultra sắp ra mắt sẽ chỉ sử dụng chipset hiện có trên thị trường.

Theo Gizmochina, Redmi K90 Ultra sẽ được trang bị màn hình OLED với độ phân giải 1.5K và hỗ trợ tần số quét cao. Thay vì sử dụng phiên bản Plus mới hơn, điện thoại này sẽ sử dụng chip Dimensity 9500. Điều này càng trở nên hợp lý khi MediaTek xác nhận sẽ không ra mắt Dimensity 9500 Plus trong năm nay. Đặc biệt, Redmi K90 Ultra sẽ có quạt tản nhiệt chủ động tích hợp, một xu hướng đang ngày càng phổ biến trong phân khúc flagship hiệu năng cao.

Đây là một bước đi thực dụng của Xiaomi, cho thấy hãng ưu tiên hiệu suất ổn định lâu dài thay vì chỉ tập trung vào các con số benchmark. Các báo cáo trước đó cũng cho biết, Redmi K90 Ultra sẽ sở hữu màn hình 6.8 inch với tần số quét 165Hz, viên pin dung lượng lớn 10.000 mAh cùng khả năng sạc nhanh 100W có dây và sạc không dây nhanh. Mặc dù có viên pin lớn, thiết bị này vẫn giữ độ dày chỉ 8.5 mm. Ngoài ra, sản phẩm cũng được kỳ vọng sẽ có khung kim loại và cảm biến vân tay siêu âm tích hợp trong màn hình.

Dự kiến, Redmi K90 Ultra sẽ được ra mắt vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, có vẻ như smartphone này sẽ chỉ được phát hành ở thị trường nội địa, điều này khiến nhiều người yêu thích công nghệ cảm thấy tiếc nuối.