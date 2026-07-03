WinRAR ra phiên bản mới vì... người dùng bắt đầu chịu trả tiền bản quyền

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, công cụ nén file WinRAR đã trở thành một trong những trò đùa kéo dài nhất trên mạng xã hội toàn cầu. Dù liên tục gửi thông báo nhắc nhở rằng thời gian dùng thử 40 ngày đã hết, nhưng phần mềm này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường mà không hề bị khóa. Chính cơ chế "lạ lùng" này đã khiến hàng triệu người trên thế giới thản nhiên sử dụng ứng dụng trong nhiều năm liền mà không cần mua bản quyền.

WinRAR thông báo hết hạn dùng thử, nhưng vẫn cho sử dụng tiếp tục.

WinRAR tung phiên bản mới kèm lời trêu chọc những người dùng "xài chùa"

Mới đây, nhà phát triển phần mềm này vừa tạo nên một bất ngờ lớn khi tận dụng chính danh tiếng hài hước đó để công bố phiên bản WinRAR 7.23 mới nhất. Trong thông báo chính thức phát đi trên mạng xã hội X, hãng đã gửi lời cảm ơn đầy châm biếm đến cộng đồng người dùng. Đại diện công ty tuyên bố bản cập nhật bóng bẩy lần này có thể ra mắt hoàn toàn là nhờ việc người cuối cùng đã bắt đầu chịu trả tiền mua bản quyền.

"Nhờ những khoản thanh toán gần đây của các bạn, chúng tôi đã có thể phát triển phiên bản mới. WinRAR chính thức ra mắt bản 7.23", tài khoản WinRAR chia sẻ trên X.

Bài đăng độc đáo của WinRAR lập tức tạo được sự đồng cảm lớn và thu hút hàng ngàn lượt phản hồi vui nhộn từ phía cộng đồng mạng. Khi được một tài khoản hỏi vui cần bao nhiêu tiền để ra mắt phiên bản 7.24 tiếp theo, hãng đã hóm hỉnh đáp trả bằng ảnh chế kèm câu thoại "Một triệu USD". Thậm chí, nhà phát triển còn khẳng định chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng nếu có bất kỳ người dùng nào quyết định xuống tiền mua bản quyền phần mềm.

Bài đăng của WinRAR thông báo phiên bản mới một cách đầy hài hước.

Bên cạnh những câu chuyện đùa, WinRAR cũng chính thức xác nhận một số thay đổi công nghệ quan trọng trong các phần bình luận với khách hàng. Hãng cho biết tính năng tự động "Kiểm tra cập nhật" hiện đang được tích hợp vào lộ trình phát triển theo yêu cầu của người dùng. Ngoài ra, đại diện hãng cũng nhắc nhở khách hàng rằng phần mềm hiện chỉ độc quyền trên Windows và hệ thống đã chính thức ngừng hỗ trợ cho các dòng máy Windows 32-bit kể từ phiên bản 7.01.

Đợt nâng cấp phiên bản 7.23 lần này thực chất bao gồm một loạt các bản cải tiến hiệu năng và sửa lỗi hệ thống quan trọng cho máy tính. Sau rất nhiều năm chứng kiến các bức ảnh chế (meme) về việc dùng miễn phí phần mềm, nhà phát triển có vẻ vô cùng hạnh phúc khi được tự mình tham gia vào trò đùa kinh điển này.