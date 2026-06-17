Redmi K90 Ultra có thể là “vũ khí gaming” mới với pin khủng, tản nhiệt chủ động

Redmi vừa chính thức xác nhận mẫu điện thoại K90 Ultra sẽ được ra mắt vào cuối tháng này, mở rộng thêm lựa chọn cho dòng sản phẩm K90 series. Thiết bị này được định vị là một chiếc smartphone tập trung vào hiệu năng, nhắm đến đối tượng game thủ, đồng thời giữ mức giá hợp lý cho những người tiêu dùng tìm kiếm giá trị tốt.

Thông tin này được Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, ông Lu Weibing, công bố. Ông cho biết K90 Ultra được thiết kế để tiếp nối phương pháp ưu tiên chơi game đã được giới thiệu trên K90 Max. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự gia tăng giá điện thoại thông minh trên toàn ngành đã làm giảm sự lựa chọn trong phân khúc cao cấp tầm thấp, và mẫu điện thoại mới này nhằm mục đích duy trì hiệu năng chơi game cao cấp với mức giá khoảng 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 11,7 triệu đồng).

Theo thông tin rò rỉ từ leaker uy tín Digital Chat Station, Redmi K90 Ultra có thể được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite-series của Qualcomm, kết hợp với hệ thống làm mát bằng quạt tiên tiến. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định, có khả năng cạnh tranh với các thiết bị sử dụng chip cao cấp mới hơn. Ngoài ra, điện thoại sở hữu viên pin dung lượng hơn 8.000 mAh, trở thành một trong những viên pin lớn nhất trong phân khúc.

K90 Ultra sẽ có một vài thông số phần cứng tương đồng với mấu K90 Max, chiếc điện thoại đầu tiên của Redmi có quạt tản nhiệt tích hợp, được ra mắt đầu năm nay và tập trung vào việc duy trì hiệu năng ổn định trong các phiên chơi game kéo dài.

Các thông tin trước đó cũng cho thấy K90 Ultra sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Mặc dù công ty chưa chính thức xác nhận thông số kỹ thuật này, nhưng sự kết hợp giữa viên pin lớn và khả năng sạc nhanh có thể trở thành điểm nhấn chính của sản phẩm.

K90 Ultra sẽ nằm dưới K90 Max trong dòng sản phẩm của Redmi. K90 Max sở hữu chipset MediaTek Dimensity 9500, chip đồ họa rời và hỗ trợ chơi game với tốc độ làm mới cao. Trong khi đó, K90 Ultra dường như sẽ đi theo hướng khác, kết hợp bộ xử lý Snapdragon với hệ thống làm mát mạnh mẽ và chiến lược giá cả cạnh tranh hơn.