Đọc xong 162 hồ sơ UFO của Lầu Năm Góc, giới khoa học chỉ kết luận đúng một câu

Vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức đưa ra ánh sáng 162 hồ sơ vốn được đóng dấu "mật" về các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP). Dù động thái này nhận được sự ủng hộ từ giới chính trị, các nhà khoa học hàng đầu lại cho rằng chúng ta vẫn chưa có một bằng chứng "vàng" nào về sự viếng thăm của các sinh vật ngoài Trái Đất.

Bức ảnh "Báo cáo về UAP chưa được giải quyết" từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ vào năm 2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bước ngoặt minh bạch từ Washington

Ngày 8/5, thực hiện theo sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy từ tháng 2, Lầu Năm Góc đã công bố một kho dữ liệu khổng lồ bao gồm 162 hồ sơ UAP (thường được gọi là UFO). Trong số này, có 82 hồ sơ thuộc Bộ Quốc phòng, 56 từ FBI, 12 từ NASA và 8 từ Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: "Bị che giấu dưới lớp phân loại "mật", những hồ sơ này từ lâu đã làm dấy lên các đồn đoán có cơ sở. Giờ là lúc người dân Mỹ được tận mắt xem chúng". Tổng thống Trump cũng hoan nghênh động thái này trên mạng xã hội, khẳng định sự minh bạch là điều cần thiết để công chúng tự đưa ra kết luận.

Dưới lăng kính khoa học: Những con số không nói dối

Ngay sau khi tài liệu được phát hành, giới học thuật đã nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, thay vì sự phấn khích về một "nền văn minh mới", kết quả phân tích lại mang tính thực tế hơn rất nhiều.

1. Những vệt sáng từ quá khứ

Nhà vật lý thiên văn Avi Loeb (Đại học Harvard), người đứng đầu dự án Galileo, chỉ ra rằng các hình ảnh từ nhiệm vụ Apollo 12 và 17 cho thấy nguồn sáng lạ trên Mặt Trăng thực chất có thể giải thích bằng khoa học cơ bản: Sự phản xạ ánh sáng bên trong hệ thống quang học của camera và các tiểu hành tinh nhỏ đâm xuống bề mặt của Mặt Trăng.

UFO nhìn từ bề mặt Mặt Trăng trong nhiệm vụ Apollo 12 (trái) và Apollo 17 (phải). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

2. Bài toán về chất lượng dữ liệu

Nhà phân tích Mick West cho rằng đợt công bố này đang ưu tiên "số lượng hơn chất lượng". Nhiều video bị biên tập với các ô đen che đi thông số kỹ thuật quan trọng, khiến vật thể chỉ còn là những chấm trắng không xác định. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng không thể chối cãi về bất cứ dạng công nghệ tiên tiến hay người ngoài hành tinh nào".

3. "Thủ phạm" là con người

Nhà thiên văn Seth Shostak từ Viện SETI đưa ra một lời giải thích gần gũi hơn: Hàng ngàn vệ tinh trinh sát đang bay quanh quỹ đạo. Khi chúng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời ở độ cao hàng trăm dặm, người quan sát dưới đất rất dễ lầm tưởng đó là các tàu bay lạ.

Hiệu ứng nhiễu xạ và những thuyết âm mưu

Tiến sĩ Sean Kirkpatrick, cựu giám đốc Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO), khẳng định không có gì bất ngờ trong bộ tài liệu này. Ông dẫn chứng video về vật thể bay hình ngôi sao 8 cánh tại Trung Đông năm 2013: "Đó chỉ là hình ảnh nhiễu xạ do động cơ phản lực nóng tạo ra trên ống kính camera".

Ông cũng đưa ra cảnh báo rằng việc công bố dữ liệu thô mà không có sự phân tích khoa học đi kèm sẽ chỉ làm gia tăng các thuyết âm mưu và lập luận giả khoa học thiếu căn cứ trong cộng đồng.

Hy vọng cho tương lai

Dù kết luận hiện tại vẫn thiên về các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo, giới khoa học vẫn không đóng hoàn toàn cánh cửa hy vọng.

Peter Skafish (Sol Foundation) kêu gọi chính phủ tiếp tục rà soát toàn diện các hồ sơ để tìm kiếm dấu vết của công nghệ không thuộc về con người.

Avi Loeb nhận định rằng những dữ liệu chất lượng cao nhất, vốn cần thẩm định kỹ lưỡng hơn, có thể vẫn chưa được công bố trong đợt này.

Kết thúc cuộc tranh luận, nhà thiên văn Seth Shostak đúc kết: "Sự sống có thể hiện diện phổ biến ngoài vũ trụ, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm thấy mà thôi". Cho đến lúc đó, 162 hồ sơ của Lầu Năm Góc có lẽ vẫn chỉ là một kho tư liệu phong phú về những nhầm lẫn thú vị của con người trước bầu trời bao la.