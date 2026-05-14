"Bùng nổ" livestream bán trái cây: Có phiên bán được 10 tấn sầu riêng sau 48 giờ

Theo báo cáo mới đây của TikTok Shop, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025 khi quy mô đạt khoảng 32 tỷ USD, đóng góp gần 2/3 tổng giá trị nền kinh tế số. Cùng với sự mở rộng của các nền tảng mua sắm trực tuyến, nhiều nhóm sản phẩm địa phương, nông sản và hàng tiêu dùng trong nước ghi nhận mức độ tiếp cận người dùng lớn hơn so với giai đoạn trước.

Bán nông sản trên các phiên livestream. (Ảnh: Người lao động)

Một trong những xu hướng nổi bật là sự gia tăng hiện diện của hàng Việt và sản phẩm OCOP trên môi trường số. Trong năm qua, hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt đã được gắn nhãn định danh trên nền tảng thương mại điện tử để tăng khả năng hiển thị tới người tiêu dùng.

Song song với hoạt động bán hàng, nhu cầu đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến tiếp tục tăng nhanh. Hơn 30.000 người bán đã tham gia các khóa hướng dẫn về quản lý gian hàng, livestream bán hàng và kiến thức liên quan tới thuế, pháp lý trong thương mại điện tử.

Ngành hàng nông sản tươi ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý nhờ mô hình mua sắm dựa trên nội dung và livestream. Chỉ sau 9 tháng mở rộng ngành hàng trái cây, sản lượng tiêu thụ đã vượt 200 tấn trên nền tảng trực tuyến.

Một số nông sản địa phương tạo được mức độ quan tâm lớn từ người mua trên phạm vi toàn quốc. Giống sầu riêng cổ Sáu Hữu đạt sản lượng hơn 10 tấn chỉ sau 48 giờ mở bán, trong khi khoai sâm đất Tây Bắc vượt mốc 600 tấn tiêu thụ trong thời gian ngắn.

Sự phát triển của ngành hàng nông sản trực tuyến kéo theo yêu cầu cao hơn về vận hành và logistics. Các mô hình giao nhanh trong vòng 4 giờ bắt đầu được triển khai nhằm đáp ứng đặc thù của trái cây tươi và nông sản có thời gian bảo quản ngắn.

Việc hình thành các tuyến vận chuyển riêng cho nông sản cũng giúp rút ngắn thời gian giao hàng giữa vùng sản xuất và người mua tại đô thị lớn. Đây được xem là yếu tố quan trọng để thương mại điện tử mở rộng sang nhóm hàng tươi sống vốn phụ thuộc nhiều vào tốc độ giao nhận.

Bên cạnh tiêu thụ nội địa, xu hướng đưa sản phẩm địa phương lên môi trường số đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận thị trường rộng hơn. Các mô hình kinh doanh dựa trên nội dung video ngắn và livestream giúp nhiều sản phẩm vùng miền tăng khả năng nhận diện trong thời gian ngắn.

Thương mại điện tử cũng đang mở rộng từ cấp tỉnh xuống cấp xã tại nhiều địa phương. Mô hình phát triển kinh doanh số ở quy mô cơ sở hướng tới hỗ trợ hơn 3.000 xã tham gia hoạt động thương mại điện tử thông qua đào tạo kỹ năng, xây dựng nội dung và bán hàng trực tuyến.

Cùng với xu hướng mở rộng thị trường, các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nhà bán hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nửa cuối năm 2026, thị trường dự kiến xuất hiện thêm nhiều gói hỗ trợ về phí giao dịch, quảng cáo và ưu đãi tiêu dùng với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng nhằm kích thích tiêu thụ hàng Việt.

Ngoài thị trường trong nước, thương mại điện tử xuyên biên giới được xem là hướng phát triển mới của nhiều doanh nghiệp Việt. Các sản phẩm nông sản, OCOP và hàng thủ công địa phương đang có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua nền tảng số và hệ thống logistics xuyên biên giới ngày càng hoàn thiện.